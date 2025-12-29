الأخبار
مطار روزاريو يزدان بـ "الأثر الأبدي" تكريماً لميسي ودي ماريا

كرة القدم

2025-12-29 | 01:25
مطار روزاريو يزدان بـ "الأثر الأبدي" تكريماً لميسي ودي ماريا

في احتفالية استثنائية شهدتها مدينة روزاريو

في احتفالية استثنائية شهدتها مدينة روزاريو، مسقط رأس أساطير الكرة العالمية، أزاح مطار "إيسلاس مالفيناس" الدولي الستار عن عمل فني أيقوني يحمل اسم "الأثر الأبدي" (La Huella Infinita)، وذلك تزامناً مع تدشين أعمال التوسعة والتحديث الشاملة للمطار في كانون الأول - ديسمبر 2025.
وتصدر العمل قميصٌ عملاق للمنتخب الأرجنتيني، ازدان بصورة تجمع الأسطورتين ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وهما يرفعان كأس العالم، في لفتة وفاءٍ من المدينة لأبنائها.
ويهدف هذا المشروع، الذي نفذته ورش فنية محلية بدعم من حكومة مقاطعة "سانتا في"، إلى تحويل بوابة المدينة الجوية إلى متحف مفتوح يحتفي بالهوية الرياضية والإنجاز التاريخي لمنتخب "التانغو".
وأكدت إدارة المطار أن اختيار هذا التوقيت للافتتاح يهدف إلى استقبال المسافرين والزوار بتجربة بصرية فريدة تعكس روح مدينة روزاريو كـ "مهد للمواهب". 
يذكر أن أعمال التطوير شملت تحديث صالات المغادرة والوصول لتعزيز القدرة الاستيعابية للمطار، مع دمج عناصر ثقافية تجعل من المرفق صرحاً سياحياً يخلّد ذكرى الثنائي الذي قاد الأرجنتين للمجد العالمي.


مطار روزاريو يزدان بـ "الأثر الأبدي" تكريماً لميسي ودي ماريا

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

أنخيل دي ماريا

