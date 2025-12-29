الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
2025 .. عام استثنائي للامين يامال

2025 .. عام استثنائي للامين يامال
كرة القدم

2025-12-29 | 01:27
2025 .. عام استثنائي للامين يامال

اختتم لامين يامال عام 2025 بمحطات فردية لافتة

اختتم لامين يامال عام 2025 بمحطات فردية لافتة كرّست صعوده كأحد أبرز مواهب كرة القدم العالمية، بعدما حلّ وصيفًا في جائزة الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي.
وفي الليلة نفسها، تُوِّج جناح برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عامًا للعام الثاني تواليًا، في إنجاز نادر يعكس استمرارية تأثيره رغم صِغر سنّه.
وعلى الصعيد المحلي، أعلنت رابطة الدوري الإسباني في 5 حزيران - يونيو 2025 اختيار يامال أفضل لاعب تحت 23 عامًا لموسم 2024-2025، بعد موسم وصفته الرابطة بـ“الحسّاس” في مسار تتويج برشلونة باللقب.
وتزامنت الجوائز الفردية مع موسم ناجح جماعيًا لبرشلونة، الذي حقق 3 ألقاب محلية (الدوري والكأس وكأس السوبر)، وهو ما منح إنجازات يامال سياقًا تنافسيًا واضحًا.
ومن زاوية الأرقام، قدّم اللاعب الإسباني موسمًا استثنائيًا تحت قيادة هانزي فليك، مسجّلًا 18 هدفًا ومقدّمًا 21 تمريرة حاسمة، وأكمل 285 مراوغة ناجحة خلال آخر 12 شهرًا ومع منتخب إسبانيا الأول، خاض 23 مباراة دولية وسجّل 6 أهداف.


