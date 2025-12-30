الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو- هدّاف نهائي كأس العرب يكررها بهدف مذهل

فيديو- هدّاف نهائي كأس العرب يكررها بهدف مذهل
كرة القدم

2025-12-30 | 00:11
فيديو- هدّاف نهائي كأس العرب يكررها بهدف مذهل

سجّل المغربي أسامة طنّان هدفًا رائعاً لصالح نادي أم صلال

سجّل المغربي أسامة طنّان هدفًا رائعاً لصالح نادي أم صلال في شباك الأهلي عند الدقيقة 58، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، في لقطة أعادت للأذهان هدفه في نهائي كأس العرب في مرمى الأردن.
وجاء هدف طنّان من تسديدة قوية جدًا من مسافة بعيدة، حيث أطلق الكرة بقدمه اليسرى مباشرة نحو المرمى، لتستقر في الشباك وسط عجز الحارس عن التعامل مع سرعتها وقوتها.
وحسم أم صلال المواجهة بالفوز على الأهلي (٣-٠) على استاد الثمامة ضمن الجولة 11 من دوري نجوم قطر، بعد افتتاح طنّان التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يعزّز الفريق تقدّمه بهدفين لاحقين ليؤكّد تفوّقه ويخرج بنقاط المباراة كاملة ويرفع ر صيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر.




