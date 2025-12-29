فيديو - حارس أرضروم سبور يتدفأ بالشاي على خط المرمى

🥶😅 In cold conditions, Erzurumspor FK goalkeeper Matija Orbanic warmed up by drinking tea on the field. ☕️ pic.twitter.com/schfH3mPX9 — EuroFoot (@eurofootcom) December 28, 2025

خطف حارس مرمى أرضروم سبور، ماتيا أوربانيش، الأضواء بلقطة غير مألوفة خلال مباراة لفريقه في أجواء شديدة البرودة، بعدما ظهر وهو يحتسي كوبًا من الشاي داخل أرض الملعب خلال اللعب.وانتشر المقطع سريعًا عبر منصّات التواصل، حيث بدا الحارس الكرواتي وهو يلتقط أنفاسه قرب منطقة مرماه قبل أن يعود لمتابعة التمريرات والكرات العالية، في عكس قسوة الطقس على اللاعبين والحراس تحديدًا.وبحسب اللقطات المتداولة، وضع أوربانيش الكوب قربه ثم عاد إلى وضعية الاستعداد فور اقتراب اللعب من منطقته.وبينما يلجأ اللاعبون عادةً إلى القفازات والملابس الحرارية والإحماء المتكرر لمواجهة البرد، اعتُبرت خطوة الحارس طريقة عملية للحفاظ على الدفء والتركيز، خصوصًا مع فترات التوقف القصيرة بين الهجمات.