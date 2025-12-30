فيديو - غضب مورينيو يتحوّل إلى ظاهرة واسعة التداول

2-2 biten Braga-Benfica maçı sonrası Jose Mourinho: Burada 3-2 kazanmak çok büyük bir sonuç. Kazandık. Attığımız gol temiz. pic.twitter.com/FiaSUPj3yZ — 343 Sports (@343Sports_) December 28, 2025

تحوّل ردّ فعل عقب تعادل فريقه مع سبورتينغ براغا (2-2) إلى واسع الانتشار، عاكسًا الاحتقان التي يعيشها المدرّب في مرحلة حسّاسة من الموسم.فعلى الرغم من مواصلة سلسلة مبارياته من دون خسارة، مسجّلًا اللقاء العاشر تواليًا بلا هزيمة، فإنّ النتائج لم تكن كافية لتخفيف الضغط عن ، الذي يرى أن فريقه فقد نقاطًا مؤثرة في سباق المنافسة على اللقب.ومنذ تولّي مورينيو المهمة، أهدر بنفيكا عشر نقاط في الدوري، بعدما كان على بُعد خمس نقاط من الصدارة مع مباراة مؤجّلة، قبل أن يصبح الفارق سبع نقاط مع ، مع خوض مباراة إضافية.هذا السياق، مقرونًا بحالات تحكيمية مثيرة للجدل من وجهة نظر الجهاز الفني، أسهم في تصاعد حدّة التوتر عقب مواجهة براغا.وتفاقم الجدل بعد إلغاء هدف متأخر في الدقيقة 75، وهو قرار اعتبره النادي مجحفًا، إذ تفاعلت حساباته الرسمية ولاعبون سابقون مع اللقطة بوصفها لحظة مفصلية غيّرت مسار اللقاء.كما عبّرت إدارة بنفيكا عن اعتراضها على القرارات التحكيمية، مؤكدة استمرارها في مساءلة الأداء التحكيمي في الدوري البرتغالي.