كازيوشي ميورا يمدّد مسيرته الاحترافية للموسم الـ41

في إنجاز لا يصدّق، أعلن نادي
فوكوشيما يونايتد
الياباني عن التعاقد مع كازيوشي ميورا (58 عامًا)، ليمدّد أسطورة الكرة اليابانية
مسيرته الاحترافية إلى الموسم الـ41 على التوالي.
بدأ ميورا مسيرته الاحترافية في عام 1986، ولا يزال مستمرًا في ملاعب كرة القدم
بعد عقود من النجاحات والإنجازات، وهو يُعد أحد أكثر اللاعبين شهرة في تاريخ كرة القدم الآسيوية، وقد ترك بصمة واضحة على المستوى الدولي والمحلي، سواء مع الأندية التي مثلها أو مع المنتخب الياباني.
ويأتي توقيعه مع فوكوشيما يونايتد كدليل إضافي على احتفاظه بشغف اللعب والقدرة البدنية والعقلية للاستمرار في المنافسة رغم تقدّم العمر، ما يجعله ظاهرة نادرة في عالم الرياضة الاحترافية.
وأثار هذا الخبر إعجابًا واسعًا بين الجماهير الإعلام، إذ يُنظر إلى ميورا كرمز للإصرار والتفوّق على التوقعات التقليدية المتعلقة بعمر اللاعب، لتبقى قصته مصدر إلهام
لكل اللاعبين حول العالم
الذين يطمحون للاستمرارية والتميز في اللعبة.