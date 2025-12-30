كازيوشي ميورا يمدّد مسيرته الاحترافية للموسم الـ41

مدّد أسطورة مسيرته الاحترافية إلى الموسم الـ41

في إنجاز لا يصدّق، فوكوشيما الياباني عن التعاقد مع كازيوشي ميورا (58 عامًا)، ليمدّد أسطورة مسيرته الاحترافية إلى الموسم الـ41 على التوالي.

بدأ ميورا مسيرته الاحترافية في عام 1986، ولا يزال مستمرًا في ملاعب بعد عقود من النجاحات والإنجازات، وهو يُعد أحد أكثر اللاعبين شهرة في تاريخ كرة القدم الآسيوية، وقد ترك بصمة واضحة على المستوى الدولي والمحلي، سواء مع الأندية التي مثلها أو مع المنتخب الياباني.

ويأتي توقيعه مع فوكوشيما يونايتد كدليل إضافي على احتفاظه بشغف اللعب والقدرة البدنية والعقلية للاستمرار في المنافسة رغم تقدّم العمر، ما يجعله ظاهرة نادرة في عالم الرياضة الاحترافية.

وأثار هذا الخبر إعجابًا واسعًا بين الجماهير الإعلام، إذ يُنظر إلى ميورا كرمز للإصرار والتفوّق على التوقعات التقليدية المتعلقة بعمر اللاعب، لتبقى قصته مصدر لكل اللاعبين حول الذين يطمحون للاستمرارية والتميز في اللعبة.







