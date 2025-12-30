ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

أظهرت إحصائية حديثة صادمة أن ريال مدريد
استقبل 80 هدفًا خلال عام 2025 في جميع المسابقات عبر 67 مباراة خاضها الفريق الملكي
، ما يجعله ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
هذا العام.
في التفاصيل، تكشف الأرقام أن ريال مدريد
، تعرض لما معدله يقارب 1.19 هدف في كل مباراة على مستوى جميع البطولات التي شارك بها في 2025، ما يثير تساؤلات حول أداء خط الدفاع
في الفريق رغم امتلاكه تاريخًا طويلًا من النجاح في جميع الخطوط.
وحسب الإحصائية نفسها، فإن توتنهام هوتسبر
الإنجليزي يتصدر هذا التصنيف بين أندية الدوريات الكبرى، بعد أن استقبل 83 هدفًا في 59 مباراة في 2025، وهو رقم أعلى من ريال مدريد، وجمع بريست
80 هدفًا ما يعني تساوي الفريقين في هذا المعدل.
وتلقي هذه الأرقام الضوء على تحدّيات دفاع ريال مدريد خلال 2025، خاصة وأن الفريق عادة ما يُعرف بقوة منظومته الدفاعية في المواسم السابقة، وهو ما يفتح نقاشًا أوسع حول أسباب هذا التراجع النسبي في صمام الأمان الخلفي.