4 آب "الحقيقة الضائعة"
ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه
كرة القدم

2025-12-30 | 00:15
ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

إحصائية حديثة صادمة عن ريال مدريد

أظهرت إحصائية حديثة صادمة أن ريال مدريد استقبل 80 هدفًا خلال عام 2025 في جميع المسابقات عبر 67 مباراة خاضها الفريق الملكي، ما يجعله ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا العام.
في التفاصيل، تكشف الأرقام أن ريال مدريد، تعرض لما معدله يقارب 1.19 هدف في كل مباراة على مستوى جميع البطولات التي شارك بها في 2025، ما يثير تساؤلات حول أداء خط الدفاع في الفريق رغم امتلاكه تاريخًا طويلًا من النجاح في جميع الخطوط.
وحسب الإحصائية نفسها، فإن توتنهام هوتسبر الإنجليزي يتصدر هذا التصنيف بين أندية الدوريات الكبرى، بعد أن استقبل 83 هدفًا في 59 مباراة في 2025، وهو رقم أعلى من ريال مدريد، وجمع بريست 80 هدفًا ما يعني تساوي الفريقين في هذا المعدل.
وتلقي هذه الأرقام الضوء على تحدّيات دفاع ريال مدريد خلال 2025، خاصة وأن الفريق عادة ما يُعرف بقوة منظومته الدفاعية في المواسم السابقة، وهو ما يفتح نقاشًا أوسع حول أسباب هذا التراجع النسبي في صمام الأمان الخلفي.




مقالات ذات صلة

تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد
2025-10-17

تحوّل تاريخي في ملكية ريال مدريد

تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد
2025-12-24

تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد

تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد
2025-12-20

تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
2025-12-02

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا
00:18

قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا

خطف لاعب الوسط جوناه فابيش الأضواء في بطولة كأس أمم إفريقيا

00:18

قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا

خطف لاعب الوسط جوناه فابيش الأضواء في بطولة كأس أمم إفريقيا

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج
00:17

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج

مانشستر يونايتد كان يخطط لبناء استاد ضخم بسعة 300,000 مقعد

00:17

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج

مانشستر يونايتد كان يخطط لبناء استاد ضخم بسعة 300,000 مقعد

ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال
00:16

ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال

خطة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لتطوير وتوسيع ملعبه "مونيمونتال"

00:16

ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال

خطة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لتطوير وتوسيع ملعبه "مونيمونتال"

قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا
00:18
مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج
00:17
ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال
00:16
كازيوشي ميورا يمدّد مسيرته الاحترافية للموسم الـ41
00:14

