ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

أظهرت إحصائية حديثة صادمة أن استقبل 80 هدفًا خلال عام 2025 في جميع المسابقات عبر 67 مباراة خاضها ، ما يجعله ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في هذا العام.

في التفاصيل، تكشف الأرقام أن ، تعرض لما معدله يقارب 1.19 هدف في كل مباراة على مستوى جميع البطولات التي شارك بها في 2025، ما يثير تساؤلات حول أداء في الفريق رغم امتلاكه تاريخًا طويلًا من النجاح في جميع الخطوط.

وحسب الإحصائية نفسها، فإن الإنجليزي يتصدر هذا التصنيف بين أندية الدوريات الكبرى، بعد أن استقبل 83 هدفًا في 59 مباراة في 2025، وهو رقم أعلى من ريال مدريد، وجمع 80 هدفًا ما يعني تساوي الفريقين في هذا المعدل.

وتلقي هذه الأرقام الضوء على تحدّيات دفاع ريال مدريد خلال 2025، خاصة وأن الفريق عادة ما يُعرف بقوة منظومته الدفاعية في المواسم السابقة، وهو ما يفتح نقاشًا أوسع حول أسباب هذا التراجع النسبي في صمام الأمان الخلفي.









