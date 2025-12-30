ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو
الكتالونية عن خطة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لتطوير وتوسيع ملعبه "مونيمونتال"، بما يشبه استاد "كامب نو
"، معقل برشلونة
، الذي يرتقب ان يتسع لنحو 105 آلاف متفرج مع سقف يُغطي جميع المقاعد.
وذكرت أن النادي الذي ينهي العام 2025 في صدارة الأندية الأكثر على صعيد الحضور الجماهيري، بمتوسط يزيد عن 85 ألف متفرج في المباراة الواحدة، يخطط لتحديث ملعبه التاريخي، حيث يهدف إلى تغطية جميع المدرجات وزيادة سعتها بحوالي 15 ألفاً، لتصل إلى نحو 100 ألف متفرج.
ويسعى ريفر بليت، بقيادة رئيس النادي
الجديد، ستيفانو دي كارلو، إلى بدء أعمال البناء في أيار - مايو
2026، في مشروع يتطلب استثماراً يقارب 100 مليون دولار
.