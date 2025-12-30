الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قصة جوناه فابيش في &quot;الكان&quot;: رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا
A-
A+

كرة القدم

2025-12-30 | 00:18
قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا

خطف لاعب الوسط جوناه فابيش الأضواء في بطولة كأس أمم إفريقيا

خطف لاعب الوسط جوناه فابيش الأضواء في مشاركته الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا، في قصة تجمع بين جذور متعددة وثقافة كروية عابرة للقارات.
فابيش، البالغ من العمر 22 عامًا، ينشط حاليًا مع نادي إرزغيبرغه آوه في دوري الدرجة الثالثة الألماني، لكنه اختار تمثيل منتخب زيمبابوي على المستوى الدولي، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع المنتخب عام 2021.
يرتبط فابيش بتاريخ عائلي رياضي لافت، فوالده الألماني راينهارد فابيش هو اسم معروف في القارة السمراء، بعدما درّب منتخبات كينيا وزيمبابوي وبنين خلال مسيرته، بينما تعود موهبة السرعة والانضباط لوالدته الزيمبابوية تشاوَدا كاتشيدزا، التي كانت حاملة للرقم القياسي الوطني في سباق 100 متر حواجز.
اليوم، يعيش فابيش واحدة من أهم محطات مسيرته وهو يخوض أول كأس أمم إفريقيا في تاريخه، محققًا حلمًا طال انتظاره، ومجسدًا حكاية رائعة عن التنوع والانتماء بين قارتين وثقافتين وكرة قدم تجمع العائلة كما تجمع الشعوب.



مقالات ذات صلة

إلغاء ألف رحلة طيران في هذا البلد!
2025-12-26

إلغاء ألف رحلة طيران في هذا البلد!

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
2025-12-16

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"

كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان
2025-12-14

كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان

بسمة بوسيل توثق رحلة العمرة برفقة والدتها وتلامس قلوب المتابعين
2025-12-12

بسمة بوسيل توثق رحلة العمرة برفقة والدتها وتلامس قلوب المتابعين

قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا

رياضة

كرة القدم

جوناه فابيش

كأس أمم إفريقيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج

اقرأ ايضا في كرة القدم

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج
00:17

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج

مانشستر يونايتد كان يخطط لبناء استاد ضخم بسعة 300,000 مقعد

00:17

مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج

مانشستر يونايتد كان يخطط لبناء استاد ضخم بسعة 300,000 مقعد

ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال
00:16

ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال

خطة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لتطوير وتوسيع ملعبه "مونيمونتال"

00:16

ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال

خطة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لتطوير وتوسيع ملعبه "مونيمونتال"

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه
00:15

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

إحصائية حديثة صادمة عن ريال مدريد

00:15

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

إحصائية حديثة صادمة عن ريال مدريد

اخترنا لك
مانشستر يونايتد أعدّ لبناء ملعب يتسع لـ300 ألف متفرج
00:17
ريفر بليت يستنسخ الكامب نو في المونيمونتال
00:16
ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه
00:15
كازيوشي ميورا يمدّد مسيرته الاحترافية للموسم الـ41
00:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025