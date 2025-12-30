قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا

خطف لاعب الوسط جوناه فابيش الأضواء في بطولة كأس أمم إفريقيا

خطف لاعب الوسط جوناه فابيش الأضواء في مشاركته الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا، في قصة تجمع بين جذور متعددة وثقافة كروية عابرة للقارات.

فابيش، البالغ من العمر 22 عامًا، ينشط حاليًا مع نادي إرزغيبرغه آوه في الدرجة الثالثة الألماني، لكنه اختار تمثيل منتخب على المستوى الدولي، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع المنتخب عام 2021.

يرتبط فابيش بتاريخ عائلي لافت، فوالده الألماني راينهارد فابيش هو اسم معروف في القارة السمراء، بعدما درّب منتخبات كينيا وزيمبابوي وبنين خلال مسيرته، بينما تعود موهبة والانضباط لوالدته الزيمبابوية تشاوَدا كاتشيدزا، التي كانت حاملة للرقم القياسي الوطني في سباق 100 متر حواجز.

، يعيش فابيش واحدة من أهم محطات مسيرته وهو يخوض أول كأس أمم إفريقيا في تاريخه، محققًا حلمًا طال انتظاره، ومجسدًا حكاية رائعة عن التنوع والانتماء بين قارتين وثقافتين وكرة قدم تجمع العائلة كما تجمع الشعوب.







