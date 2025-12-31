منتخب أوغندا بثلاثة حراس في 15 دقيقة

واحدة من أكثر اللقطات غرابة في البطولة

شهدت مواجهة أوغندا ونيجيريا في الجولة من دور لكأس أمم 2025 واحدة من أكثر اللقطات غرابة في البطولة، بعدما اضطرت أوغندا لاستخدام 3 حراس مرمى خلال نحو 15 دقيقة من الشوط الثاني في مباراة اتسمت بالفوضى والقرارات الحاسمة.

فقد لعب الحارس الأساسي دينيس أونيانغو الشوط الأوّل وهو يعاني من إصابة، قبل أن يترك مكانه مع بداية الشوط الثاني لزميله سليم، لكنّ الأمور تعقدت سريعا عندما تلقى الأخير بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 57 بسبب لمسة يد متعمدة خارج منطقة الجزاء لمنع فرصة محققة أمام فيكتور أوسيمين.

ومع خسارة حارس ثانٍ، اضطر الجهاز الفني الأوغندي لإجراء تبديل طارئ بإدخال الحارس الثالث نفيان أليونزي بدل لاعب الوسط ، لتكتمل سلسلة في مركز الحراسة.

على مستوى سير اللقاء، فازت نيجيريا (3-1)، وأنهت المجموعة بالعلامة الكاملة (3 انتصارات من 3 مباريات) وتأهلت إلى دور الـ16 كمتصدرة، بينما ودعت أوغندا البطولة بعد إنهاء المجموعة في المركز الأخير.







