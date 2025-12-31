إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي

فرض إسبانيول قيودًا مشددة على جماهير كتالونيا أمام

فرض إسبانيول قيودًا مشددة على جماهير كتالونيا أمام ، معلنًا حظر دخول ملعبه لأي شخص يرتدي أو يحمل رموزًا أو قطعًا تُعرّف ببرشلونة، بما يشمل القمصان والأوشحة والقبعات والرايات وأي "مواد مميّزة" أخرى تخص الفريق الضيف.

وأوضح النادي أنّ الإجراء يأتي ضمن خطّة تنظيميّة هدفها تقليل احتمالات الاحتكاك وضمان الحضور وسير بسلاسة، في مباراة تُعد تقليديًا من أكثر المواجهات حساسية على الصعيد الجماهيري في .

ويكتسب الديربي طابعًا إضافيًا هذا الأسبوع مع استعداد حارس برشلونة جوان لمواجهة ناديه السابق إسبانيول للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الغريم في الصيف، وهي عودة قد ترفع منسوب التوتر داخل المدرجات.

وبالتوازي مع قرار منع الرموز، عزّز إسبانيول الإجراءات الأمنية عبر تركيب شبكات حماية خلف المرميين، إضافةً إلى تحذير صريح من أن أي خرق للوائح الانضباط قد يعرّض المخالفين لعقوبات تأديبية تصل إلى الغرامة أو تعليق العضوية أو سحبها.

وتأتي هذه التدابير في وقت يتصدر فيه برشلونة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يحتل إسبانيول برصيد 33 نقطة، ما يزيد من حساسية المواجهة داخل الملعب وخارجه.





