ميسي يتفوّق على أساطير الرياضة الأميركية

تربّع الأسطورة الأرجنتيني على صدارة قائمة الرياضيين المفضلين

تربّع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة قائمة الرياضيين المفضلين لدى الجمهور في لعام 2025، متفوّقًا على أشهر نجوم الرياضة الأميركية، وفي مقدمتهم مايكل جوردان وليبرون جيمس وتوم برادي وستيفن كاري.

وجاء ذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة (Sports Poll) المتخصصة في قياس توجهات الرأي الرياضي داخل أميركا.

ويعد هذا التفوّق حدثًا لافتًا يعكس التأثير الكبير لميسي داخل الولايات المتحدة منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي (MLS)، لاعباً مع انتر ميامي، إذ ساهم حضوره في زيادة الجماهيرية، ورفع نسب المتابعة التلفزيونية، وتعزيز القيمة التسويقية للبطولة، إلى جانب تحول مبارياته إلى ظاهرة جماهيرية وسياحية.

ويرى محللون أن اختيار ميسي في المركز الأول متقدّمًا على أساطير أميركية راسخة تاريخيًا في الوعي الرياضي المحلي، يمثل مؤشرًا على تغيير في الخريطة الذهنية للرياضة داخل الولايات المتحدة، وعلى التأثير العالمي المتنامي مقارنة بالرياضات التقليدية في البلاد.





