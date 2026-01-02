الأخبار
فيديو - تسجيل هدف وسقوط قوي وأوكسيجين

فيديو - تسجيل هدف وسقوط قوي وأوكسيجين
كرة القدم

2026-01-02 | 02:52
فيديو - تسجيل هدف وسقوط قوي وأوكسيجين

كان بوزينيك قد افتتح التسجيل لفريقه في الشوط الأول

شهدت مباراة ستوك سيتي خارج أرضه أمام هال سيتي في الـ"تشامبيونشيب" توقفًا طويلًا، عقب تعرّض مهاجمه روبرت بوزينيك لإصابة قوية استدعت دخول الطاقم الطبي الى أرضية الملعب.
وكان بوزينيك قد افتتح التسجيل لفريقه في الشوط الأول، قبل أن يتعرّض لإصابة في الكتف بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، إثر سقوطه بقوة أثناء التحام مع أحد لاعبي هال سيتي.
وبدت الإصابة قوية، ما دفع الجهاز الطبي لنادي ستوك سيتي إلى التدخل الفوري، وسط حالة من القلق داخل الملعب، واحتاج إلى تزويده بالأوكسجين أثناء تلقيه العلاج، قبل أن يغادر أرضية الملعب بمساعدة الطاقم الطبي، في مشهد عكس خطورة الإصابة.
وبعد فترة توقّف طويلة، اضطر ستوك سيتي إلى إجراء تبديل إجباري بخروج بوزينيك ودخول زميله غالاغر.
ويُعد بوزينيك، البالغ من العمر 26 عامًا، من العناصر التي يعوّل عليها الفريق هذا الموسم، علمًا أنه انضم إلى ستوك سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي بوافيستا البرتغالي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وسجّل في هذه المباراة هدفه الأول بقميص النادي.
ويحتل ستوك سيتي المركز التاسع في الترتيب برصيد 37 نقطة، بفرق كبير يبلغ 15 نقطة عن كوفنتري المتصدر.


