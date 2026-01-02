الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير
A-
A+

كرة القدم

2026-01-02 | 02:53
فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير

خطف الأنظار بعدما ظهر في مشهد غير مألوف

خطف رودريغو مونيز، مهاجم فولهام الإنجليزي، الأنظار خلال مباراة فريقه خارج الديار أمام كريستال بالاس، بعدما ظهر في مشهد غير مألوف وهو يقف بين جماهير فولهام في المدرجات، مصفقًا ومتفاعلًا مع الهتافات.
وجاء ظهور مونيز في المدرجات في ظل غيابه عن المشاركة في اللقاء بسبب الإصابة، لكن ذلك لم يمنعه من مؤازرة زملائه ودعم الفريق من خارج أرضية الملعب. 
واعتبر كثيرون أن تصرف اللاعب يعكس ارتباطًا واضحًا مع جماهير النادي، وحرصه على التواجد المعنوي إلى جانبهم رغم عدم جاهزيته البدنية، مشيرين إلى أن مثل هذه اللحظات يمكن أن تُحدث أثراً إيجابيًا في وحدة النادي ودعم الفريق خلال المباريات المقبلة.
ويحتل فولهام المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لأن يبقى في البطولة، وألا يدخل في معاناة الهبوط مرة أخرى.


مقالات ذات صلة

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
2025-12-27

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات
2025-11-07

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة
2025-12-15

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد
2025-11-03

فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد

فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير

رياضة

كرة القدم

رودريغو مونيز

فولهام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية
فيديو - تسجيل هدف وسقوط قوي وأوكسيجين

اقرأ ايضا في كرة القدم

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
02:58

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

فرض البرازيلي رافينيا نفسه رقماً صعباً في فريقه برشلونة

02:58

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

فرض البرازيلي رافينيا نفسه رقماً صعباً في فريقه برشلونة

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب
02:57

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع

02:57

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية
02:56

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

02:56

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

اخترنا لك
أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
02:58
نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب
02:57
سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية
02:56
روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية
02:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026