فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير

خطف مونيز، مهاجم الإنجليزي، الأنظار خلال مباراة فريقه خارج أمام ، بعدما ظهر في غير مألوف وهو يقف بين جماهير فولهام في المدرجات، مصفقًا ومتفاعلًا مع الهتافات.وجاء ظهور مونيز في المدرجات في ظل غيابه عن المشاركة في اللقاء بسبب الإصابة، لكن ذلك لم يمنعه من مؤازرة زملائه ودعم الفريق من خارج أرضية الملعب.واعتبر كثيرون أن تصرف اللاعب يعكس ارتباطًا واضحًا مع جماهير النادي، وحرصه على التواجد المعنوي إلى جانبهم رغم عدم جاهزيته البدنية، مشيرين إلى أن مثل هذه اللحظات يمكن أن تُحدث أثراً إيجابيًا في وحدة النادي ودعم الفريق خلال المباريات المقبلة.ويحتل فولهام المركز في ترتيب ، ويسعى لأن يبقى في البطولة، وألا يدخل في معاناة الهبوط مرة أخرى.