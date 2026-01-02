سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

واصل "سيدات " ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر خلال العام 2025، بعدما توّج بلقب الدوري الإسباني للسيدات للمرة السادسة على التوالي، مضيفًا إلى خزائنه أيضا كأس الملكة، وكأس السوبر الإسباني، ليُكمل ثلاثية محلية ، تؤكد سيطرته المطلقة على النسائية في .

وعلى الصعيد القاري، بلغ الفريق الكتالوني نهائي للسيدات (UWCL) للمرة الخامسة تواليًا، في إنجاز يعكس استمرارية المشروع الرياضي وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية، ويؤكد أن برشلونة بات فريقًا صُنع خصيصًا للمواعيد الكبرى.

ولم يقتصر التألق على العمل الجماعي، إذ خطفت أيتانا بونماتي الأضواء مجددًا بعد تتويجها بـالكرة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، لتُرسّخ اسمها بين أعظم اللاعبات في تاريخ اللعبة.







