نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع

دعا نادي بافالو الأميركي جماهيره للمشاركة في إزالة الثلوج المتراكمة داخل ملعب هايمارك، وذلك قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع، في ظل الأحوال الجوية القاسية التي تشهدها منطقة شلالات نياجارا، حيث مقرّه وملعبه، وتساقط كميات كبيرة من الثلوج.

وأوضح النادي الناشط في الأميركية، أن الدعوة مفتوحة لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر، حيث سيحصل المشاركون على أجر قدره 20 دولارًا في الساعة، إضافة إلى توفير وجبات طعام ومشروبات ساخنة للمساعدة على مواجهة البرد القارس أثناء العمل.

وتأتي في إطار التعاون المعتاد بين النادي وجماهيره، حيث تُعرف مدينة بافالو بعلاقتها القوية مع فريقها، خاصة في الظروف الشتوية الصعبة، وقد لاقت الدعوة تفاعلًا واسعًا على ، واعتبرها كثيرون مثالًا جديدًا على روح الانتماء والدعم المتبادل بين النادي ومشجعيه.





