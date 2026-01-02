الأخبار
نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب
كرة القدم

2026-01-02 | 02:57
نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع

دعا نادي بافالو بيلز الأميركي جماهيره للمشاركة في إزالة الثلوج المتراكمة داخل ملعب هايمارك، وذلك قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع، في ظل الأحوال الجوية القاسية التي تشهدها منطقة شلالات نياجارا، حيث مقرّه وملعبه، وتساقط كميات كبيرة من الثلوج.
وأوضح النادي الناشط في دوري كرة القدم الأميركية، أن الدعوة مفتوحة لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر، حيث سيحصل المشاركون على أجر قدره 20 دولارًا في الساعة، إضافة إلى توفير وجبات طعام ومشروبات ساخنة للمساعدة على مواجهة البرد القارس أثناء العمل.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المعتاد بين النادي وجماهيره، حيث تُعرف مدينة بافالو بعلاقتها القوية مع فريقها، خاصة في الظروف الشتوية الصعبة، وقد لاقت الدعوة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون مثالًا جديدًا على روح الانتماء والدعم المتبادل بين النادي ومشجعيه.


ترامب يطلب مساعدة الصين!
2025-10-25

ترامب يطلب مساعدة الصين!

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد
2025-12-01

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

إليكم الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج
00:16

إليكم الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

انتبهوا… هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج
2025-12-30

انتبهوا… هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

رياضة

كرة القدم

بافالو بيلز

ملعب هايمارك

Aljadeed
أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
02:58

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

فرض البرازيلي رافينيا نفسه رقماً صعباً في فريقه برشلونة

02:58

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

فرض البرازيلي رافينيا نفسه رقماً صعباً في فريقه برشلونة

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية
02:56

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

02:56

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية
02:54

روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية

في زيارة هي الثالثة له الى البلاد

02:54

روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية

في زيارة هي الثالثة له الى البلاد

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
02:58
سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية
02:56
روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية
02:54
فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير
02:53

