4 آب "الحقيقة الضائعة"
كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو

كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو
كرة القدم

2026-01-04 | 04:16
كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو

حول واحد من أبرز استثماراته العقارية إلى مقر إقامته الرئيسي

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تحويل واحد من أبرز استثماراته العقارية إلى مقر إقامته الرئيسي بعد اعتزاله كرة القدم.
هذا العقار هو قصر فاخر على الساحل بالقرب من لشبونة، في مجمع سكني راقٍ على بُعد نحو 30 ميلًا من العاصمة البرتغالية.
واستكمل رونالدو بناء هذه الفيلا الضخمة بتكلفة تُقدَّر بحوالي 30 مليون دولار، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل عليها، لتكون منزله الدائم عندما ينهِي مسيرته الاحترافية.
ويضم ثماني غرف نوم، مسبحًا بانوراميًّا، مرآبًا تحت الأرض للسيارات، وصالة سينما خاصة، ومركز للتعافي، ونظام ذكي للتحكم في المنزل، ومنطقة لعب للأطفال وتفاصيل تصميم راقية مثل الرخام الإيطالي واللمسات الذهبية، ما يجعله أحد أكثر المنازل الفاخرة في البرتغال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محفظة ممتلكات ضخمة يمتلكها رونالدو في عدة دول، تعكس نجاحه الرياضي والمالي عبر الأعوام. 
ومع هذا الاستثمار الفخم، يأمل رونالدو أن يقضي سنوات ما بعد كرة القدم في بيئة تجمع بين الرفاهية والخصوصية والجمال الطبيعي المطل على المحيط الأطلسي.


كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو

