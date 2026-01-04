كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو

حول واحد من أبرز استثماراته العقارية إلى مقر إقامته

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تحويل واحد من أبرز استثماراته العقارية إلى مقر إقامته بعد اعتزاله .

هذا العقار هو قصر فاخر على الساحل بالقرب من لشبونة، في مجمع سكني راقٍ على بُعد نحو 30 ميلًا من البرتغالية.

واستكمل رونالدو بناء هذه الفيلا الضخمة بتكلفة تُقدَّر بحوالي 30 مليون ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل عليها، لتكون منزله الدائم عندما ينهِي مسيرته الاحترافية.

ويضم ثماني غرف نوم، مسبحًا بانوراميًّا، مرآبًا تحت للسيارات، وصالة سينما خاصة، ومركز للتعافي، ونظام ذكي للتحكم ، ومنطقة لعب للأطفال وتفاصيل تصميم راقية مثل الرخام واللمسات الذهبية، ما يجعله أحد أكثر المنازل الفاخرة في البرتغال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن محفظة ممتلكات ضخمة يمتلكها رونالدو في عدة دول، تعكس نجاحه الرياضي والمالي عبر الأعوام.

ومع هذا الاستثمار الفخم، يأمل رونالدو أن يقضي سنوات ما بعد كرة القدم في بيئة تجمع بين الرفاهية والخصوصية والجمال الطبيعي المطل على المحيط الأطلسي.





