مانشستر سيتي يعلن عن فرص عمل غير تقليدية لجماهيره

أثار ضجة على مواقع التواصل

أثار ضجة على مواقع التواصل بعد إعلان فرص عمل تبدو غير معتادة في عالم ، حيث دعا النادي الجمهور، بمن فيهم المشجعين من عديمي السكن، للمساهمة في تنظيف ملعب بعد مباريات نهاية الأسبوع.

وأشار الإعلان إلى أن المتقدمين المؤهلين سيحصلون على أجر بالساعة مع تقديم وجبات الطعام والمشروبات أثناء العمل.

وأشار النادي في التفاصيل، إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود صيانة الملعب وتحسين التجربة يوم المباريات، بينما تمنح الجماهير فرصة لكسب دخل إضافي، ما يجمع بين التفاعل مع النادي والمساهمة في الأعمال اليومية التي تسبق وتنتهي بعد اللقاءات.

ومع ذلك، لاقى الإعلان تفاعلاً متباينًا بين المتابعين، إذ رأى البعض أنها فرصة جيدة للدخل والعمل في بيئة النادي، بينما اعتبرها آخرون مثيرة للجدل من ناحية الشكل والطابع.

وبغضّ النظر عن ردود الفعل، أدى الإعلان إلى نقاش واسع حول دور الأندية الكبيرة في دعم وخلق فرص عمل مبتكرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البعض، الأمر الذي يجعل من البيان وغيرها قضايا تحظى باهتمام الجماهير والإعلام في آن واحد.







