4 آب "الحقيقة الضائعة"
مانشستر سيتي يعلن عن فرص عمل غير تقليدية لجماهيره

كرة القدم

2026-01-04 | 04:15
أثار نادي مانشستر سيتي ضجة على مواقع التواصل

أثار نادي مانشستر سيتي ضجة على مواقع التواصل بعد إعلان فرص عمل جديدة تبدو غير معتادة في عالم كرة القدم، حيث دعا النادي الجمهور، بمن فيهم المشجعين من عديمي السكن، للمساهمة في تنظيف ملعب الاتحاد بعد مباريات نهاية الأسبوع.
وأشار الإعلان إلى أن المتقدمين المؤهلين سيحصلون على أجر بالساعة مع تقديم وجبات الطعام والمشروبات أثناء العمل.
وأشار النادي في التفاصيل، إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود صيانة الملعب وتحسين التجربة يوم المباريات، بينما تمنح الجماهير فرصة لكسب دخل إضافي، ما يجمع بين التفاعل مع النادي والمساهمة في الأعمال اليومية التي تسبق وتنتهي بعد اللقاءات.
ومع ذلك، لاقى الإعلان تفاعلاً متباينًا بين المتابعين، إذ رأى البعض أنها فرصة جيدة للدخل والعمل في بيئة النادي، بينما اعتبرها آخرون مثيرة للجدل من ناحية الشكل والطابع.
وبغضّ النظر عن ردود الفعل، أدى الإعلان إلى نقاش واسع حول دور الأندية الكبيرة في دعم المجتمع المحلي وخلق فرص عمل مبتكرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البعض، الأمر الذي يجعل من البيان وغيرها قضايا تحظى باهتمام الجماهير والإعلام في آن واحد.



مقالات ذات صلة

أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة
2025-12-09

أبرز المرشحين لخلافة تشابي ومواجهة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي
2025-10-22

فيديو - فياريال كرّم رودري وخسر أمام مانشستر سيتي

توقعات 2026 من قبيلة تقليدية - شاهد الفيديو
2025-12-30

توقعات 2026 من قبيلة تقليدية - شاهد الفيديو

فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي
2025-12-26

فيديو - أودي كروك تتألق في كرة السلة الجامعية رغم وزنها غير التقليدي

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

ملعب الاتحاد

كريستيانو رونالدو يستعد للعيش في منزل فخم بقيمة 30 مليون يورو
برشلونة يقيّد ظهور لاعبي "لا ماسيا" لحماية المواهب

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟
05:13

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟

لطالما أظهر مادورو شغفا علنيا بنادي برشلونة

05:13

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟

لطالما أظهر مادورو شغفا علنيا بنادي برشلونة

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
05:12

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم

لم يفز منتخب مالي بأي مباراة

05:12

منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم

لم يفز منتخب مالي بأي مباراة

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول
04:18

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

مشجع لبرشلونة تواجد منفرداً على مدرجات ملعب كورنيلا ألبرات

04:18

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

مشجع لبرشلونة تواجد منفرداً على مدرجات ملعب كورنيلا ألبرات

ما هي علاقة الرئيس نيكولاس مادورو ببرشلونة وليونيل ميسي؟
05:13
منتخب مالي .. أغرب ما في كرة القدم
05:12
فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول
04:18
جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي
04:17

