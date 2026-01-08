رحيل مفاجئ لبطل أوروبا

أحد أبطال لكرة الصالات لموسم 2018-2019

أعلن (يويفا) وفاة لاعب كرة الصالات البرازيلي أليكس فيليبي بشكل مفاجئ عن عمر 32 عامًا، وهو أحد أبطال لكرة الصالات لموسم 2018-2019 مع سبورتينغ لشبونة .

وأوضح يويفا، في خبرٍ نشره الأربعاء، أنّ فيليبي توفي أثناء وجوده في مهمة مع ناديه الروسي نوريلسكي نيكل، في وقتٍ تلقّت فيه أسرة كرة الصالات نبأ الرحيل بصدمة .

وعبر نادي نوريلسكي نيكل فيه عن الصدمة والأسى، مقدّمًا التعازي لعائلة اللاعب وأصدقائه، فيما أصدر سبورتينغ لشبونة بيانًا نعى فيه لاعبه السابق، مشيدًا بما قدّمه خلال سنواته مع النادي وبالتزامه داخل الملعب وخارجه.

ويُعد أليكس فيليبي من الأسماء التي تركت بصمة في مسيرتها الأوروبية، إذ ارتبط اسمه بتجارب بارزة قبل انتقاله إلى الدوري الروسي، مع تتويجه القاري الأبرز بقميص سبورتينغ.







