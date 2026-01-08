عاجل
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
كرة القدم

2026-01-08 | 00:40
رحيل مفاجئ لبطل أوروبا

أحد أبطال دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات لموسم 2018-2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وفاة لاعب كرة الصالات البرازيلي أليكس فيليبي بشكل مفاجئ عن عمر 32 عامًا، وهو أحد أبطال دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات لموسم 2018-2019 مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وأوضح يويفا، في خبرٍ نشره الأربعاء، أنّ فيليبي توفي أثناء وجوده في مهمة مع ناديه الروسي نوريلسكي نيكل، في وقتٍ تلقّت فيه أسرة كرة الصالات نبأ الرحيل بصدمة واسعة.
وعبر نادي نوريلسكي نيكل فيه عن الصدمة والأسى، مقدّمًا التعازي لعائلة اللاعب وأصدقائه، فيما أصدر سبورتينغ لشبونة بيانًا نعى فيه لاعبه السابق، مشيدًا بما قدّمه خلال سنواته مع النادي وبالتزامه داخل الملعب وخارجه.
ويُعد أليكس فيليبي من الأسماء التي تركت بصمة في مسيرتها الأوروبية، إذ ارتبط اسمه بتجارب بارزة قبل انتقاله إلى الدوري الروسي، مع تتويجه القاري الأبرز بقميص سبورتينغ.



