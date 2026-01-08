ثروة فلاميني بين الواقع والتهويل

أصبح مليارديراً بثروة تتجاوز ‎10‎ مليارات جنيه استرليني

تداول مستخدمون على منصات التواصل ادعاءات بأن لاعب السابق أصبح مليارديراً بثروة تتجاوز ‎10‎ مليارات جنيه استرليني بعد مشاركته في تأسيس شركة GFBiochemicals العاملة في مجال الكيمياء الخضراء.

غير أنّ هذا الرقم لا يستند إلى تقييمٍ مُعلن يمكن التحقق منه بشكل مستقل، إذ إن الشركة خاصة ولا تُنشر عادةً بيانات تفصيلية عن ملكيتها أو تقييمها السوقي.

المؤكّد، أنّ فلاميني شارك في تأسيس GFBiochemicals إلى جانب باسكواله غراناتا، وأنّ الشركة ركّزت على إنتاج حمض الليفولينيك ومشتقاته من الكتلة الحيوية/مخلفات نباتية كبدائل لمركبات مشتقة من في صناعات متعدّدة مثل المذيبات والمواد الكيميائيّة المستخدمة في منتجات يومية.

كما أعلنت الشركة بدء الإنتاج التجاري على نطاق صناعي من مصنعها في كازيرتا بإيطاليا، مع الإشارة إلى كونها من أوائل الجهات التي أنتجت حمض الليفولينيك تجارياً مباشرةً من الكتلة الحيوية.

وفي سياقٍ مرتبط بمبالغات سابقة حول ثروته، سبق لفلاميني أن نفى تقارير ضخّمت الأرقام المتداولة عن أمواله، موضحاً أنّ بعض التقديرات خلطت بين حجم السوق المستهدف وقيمة الشخصية.





