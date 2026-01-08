عاجل
كرة القدم

2026-01-08 | 00:44
قلق على صحة سارا كاربونيرو

كانت تقضي احتفالات رأس السنة برفقة شريكها وأصدقائها

أُدخلت الصحفية الإسبانية سارا كاربونيرو، الزوجة السابقة لايكر كاسياس، نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق، إلى أحد مستشفيات جزيرة لانثاروتي بشكل عاجل، بعد تعرضها لوعكة مفاجئة. 
ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلّية، كانت كاربونيرو تقضي احتفالات رأس السنة برفقة شريكها وأصدقائها حين اتخذ المحيطون بها قرار التوجه إلى المستشفى، أخذًا في الاعتبار ملفها الطبي، إذ إنها سبق أن عانت من مرض السرطان.
وبعد تقييم حالتها في المركز الصحي، قرر الفريق الطبي إبقاءها تحت المراقبة الدقيقة، وأشار مقربون منها إلى وجود قلق محدود في محيطها، مع دعوة إلى التحلي بالهدوء وتجنب الشائعات واحترام إيقاع المتابعة الطبية.
وأفاد برنامج "Fiesta" بأن كاربونيرو لا تزال تتلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة، عقب خضوعها لتدخل جراحي في اليوم السابق، مشيرًا إلى انتقال طبيب موثوق يتابع حالتها منذ سنوات من البر الإسباني إلى الجزيرة لمراقبة تطورها عن قرب.
وأكدت مصادر قريبة أن وجودها في العناية المركزة احترازي، وأنها واعية وفي طور التعافي، مع توقع انتقالها إلى جناح عادي اليوم الخميس، من دون وجود حاجة عاجلة لنقلها إلى مستشفى آخر. 
وأضافت المصادر أن المشكلة الحالية منفصلة عن المرض الذي شُخّصت به عام 2019، وأن التدخل كان محدودًا إثر آلام حادة في البطن، مع تأكيد عدم خطورة وضعها.



