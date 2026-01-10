الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
غوارديولا يتخطّى 2 مليار يورو إنفاقا على الانتقالات

غوارديولا يتخطّى 2 مليار يورو إنفاقا على الانتقالات
كرة القدم

2026-01-10 | 00:33
غوارديولا يتخطّى 2 مليار يورو إنفاقا على الانتقالات

صفقة شكلت أبرز تحرّكات سوق الشتاء حتى الآن

أكمل مانشستر سيتي صفقة ضمّ المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث بعقد يمتد حتى العام 2031، في صفقة شكلت أبرز تحرّكات سوق الشتاء حتى الآن.
ووفق تقارير بريطانية، بلغت القيمة الأساسية نحو 62.5 مليون جنيه إسترليني مع إضافات محتملة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تفعيل شرطٍ جزائي قُدّر بنحو 65 مليون جنيه إسترليني.
وبالتوازي مع الإعلان عن الصفقة، تصاعد الجدل حول الإنفاق التراكمي لبيب غوارديولا في سوق الانتقالات عبر مسيرته التدريبية.
فقد أظهرت قاعدة بيانات "ترانسماركت" أن صفقة سيمينيو، المُقيّمة لديها بنحو 72 مليون يورو، دفعت إجمالي إنفاق غوارديولا على رسوم الانتقالات عبر مسيرته إلى ما يتجاوز 2 مليار يورو، ليصبح أوّل مدرب يصل إلى هذا السقف التاريخي.
وفي المقابل، تفصل القاعدة بين “إجمالي الإنفاق” و“صافي الإنفاق” (بعد احتساب المداخيل من بيع اللاعبين)، ووفق المصدر عينه يبلغ صافي إنفاق غوارديولا منذ تولّيه تدريب سيتي عام 2016 قرابة 1.1 مليار يورو، لكنه يبقى أدنى من صافي إنفاق مانشستر يونايتد وأرسنال خلال الفترة نفسها.



