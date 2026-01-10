فيديو - لابورتا يلاعب الكرة في جدة

Joan Laporta playing football in Jeddah 🇸🇦⚽ pic.twitter.com/v6TDZBvymn — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 9, 2026

رُصد رئيس نادي ، جوان لابورتا، وهو يشارك في مباراة كرة قدم ودّية في مدينة جدة ، حيث انتشر مقطع مصوّر وهو يلعب مع مجموعة من الشبان مرتديًا قميص برشلونة.وتواجد لابورتا في جدة مترأساً بعثة برشلونة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتُقط المقطع قبل يومين من النهائي المرتقب أمام ، المقرر إقامته المقبل.وكان برشلونة تأهل إلى المباراة النهائية بفوز كبير على أتلتيك بلباو (5-0) في نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك الرياضية، وفوز الريال على جاره وغريمه أتلتيكو بنتيجة (2-1).