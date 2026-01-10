فيديو - لابورتا يلاعب الكرة في جدة

رُصد رئيس نادي برشلونة
، جوان لابورتا، وهو يشارك في مباراة كرة قدم ودّية في مدينة جدة السعودية
، حيث انتشر مقطع مصوّر وهو يلعب مع مجموعة من الشبان مرتديًا قميص برشلونة.
وتواجد لابورتا في جدة مترأساً بعثة برشلونة للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتُقط المقطع قبل يومين من النهائي المرتقب أمام ريال مدريد
، المقرر إقامته يوم الأحد
المقبل.
وكان برشلونة تأهل إلى المباراة النهائية بفوز كبير على أتلتيك بلباو (5-0) في نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله
الرياضية، وفوز الريال على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد
بنتيجة (2-1).