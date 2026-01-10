فيديو - إنقاذ ديميكيليس وأطفاله من الغرق

كشفت تقارير من الأوروغواي عن تعرّض النجم الأرجنتيني السابق مارتن ديميكيليس، لاعب مانشستر سيتي
الأسبق، لموقف خطِر خلال عطلة عائلية على ساحل الأطلسي
، بعدما جرفته تيّارات قوية مع أطفاله أثناء السباحة، قبل أن يتدخّل عدد من راكبي الأمواج لإنقاذهم وإعادتهم إلى الشاطئ.
وابتعد ديميكيليس عن الساحل برفقة أبنائه، باستيان
(16 عامًا) ولولا (12 عامًا) وإيما (8 أعوام)، إضافة إلى ابنة شقيقته كاميلا، في منطقة تُعدّ من النقاط الصعبة للسباحة بسبب عمق المياه وقوة التيارات، كما قيل إنّها تفتقر إلى خدمة منقذين دائمين.
وأظهرت لقطات متداولة الأطفال وهم يتشبّثون بلوح تزلّج، بينما سحبهم المنقذون باتجاه اليابسة، وسط مساندة من متواجدين على الشاطئ وتصفيق بعد اكتمال عملية الإنقاذ.