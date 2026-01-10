فيديو - إنقاذ ديميكيليس وأطفاله من الغرق

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras ser arrastrados por el mar



🔴 Lo que empezó como un chapuzón en familia terminó en una verdadera pesadilla. El exDT de River, sus hijos y una sobrina fueron arrastrados por la marea en "Lago Escondido" (Punta del Este,… pic.twitter.com/F7SyRqp1R6 — Telefe Noticias (@telefenoticias) January 9, 2026

كشفت تقارير من الأوروغواي عن تعرّض النجم الأرجنتيني السابق مارتن ديميكيليس، لاعب الأسبق، لموقف خطِر خلال عطلة عائلية على ساحل ، بعدما جرفته تيّارات قوية مع أطفاله أثناء السباحة، قبل أن يتدخّل عدد من راكبي الأمواج لإنقاذهم وإعادتهم إلى الشاطئ.وابتعد ديميكيليس عن الساحل برفقة أبنائه، (16 عامًا) ولولا (12 عامًا) وإيما (8 أعوام)، إضافة إلى ابنة شقيقته كاميلا، في منطقة تُعدّ من النقاط الصعبة للسباحة بسبب عمق المياه وقوة التيارات، كما قيل إنّها تفتقر إلى خدمة منقذين دائمين.وأظهرت لقطات متداولة الأطفال وهم يتشبّثون بلوح تزلّج، بينما سحبهم المنقذون باتجاه اليابسة، وسط مساندة من متواجدين على الشاطئ وتصفيق بعد اكتمال عملية الإنقاذ.