تصاعد الخلاف بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام ونجلهما بروكلين

وجّه إشعاراً قانونيًا إلى والديه وفيكتوريا بيكهام

تداولت وسائل إعلام بريطانية وأميركية تقارير تقول إن بيكهام وجّه إشعاراً قانونيًا إلى والديه وفيكتوريا بيكهام، طلب فيه أن يكون أي تواصل منهم معه عبر المحامين فقط.

كما تضمن الكتاب الخطي طلباً إضافياً بعدم "الإشارة إليه أو وسمه" على منصات التواصل الاجتماعي، في تطور وصفته تقارير بأنه تصعيد جديد في الخلاف العائلي.

وبالتوازي مع ذلك، كان شقيقه بيكهام قد علّق علنا على شائعات "إلغاء المتابعة" مؤكدًا عبر " " أن والديه "لم يلغيا متابعة بروكلين"، وأنهم "استيقظا ليجدا أنهما محظورين" من قبله، وأنه بدوره تعرض للحظر.

وتقول التقارير إن هذا الإجراء جاء ضمن مناخ توتر أوسع اتسم بتبادل رسائل عبر فرق قانونية وفتور في الظهور العائلي خلال مناسبات أخيرة، بينما تشير مصادر نقلتها مجلة People إلى أن ديفيد وفيكتوريا حاولا إبقاء باب المصالحة مفتوحًا رغم القيود المفترضة على التواصل المباشر.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الخلافات التي تحدثت عنها تقارير منذ زواج بروكلين من نيكولا بيلتز عام 2022، مع روايات متكررة عن تفضيلهما معالجة الأمور بعيدا عن العلن مقابل استمرار إشارات عائلية عبر .





