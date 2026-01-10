الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تصاعد الخلاف بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام ونجلهما بروكلين

تصاعد الخلاف بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام ونجلهما بروكلين
كرة القدم

2026-01-10 | 00:40
تصاعد الخلاف بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام ونجلهما بروكلين

وجّه إشعاراً قانونيًا إلى والديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام

تداولت وسائل إعلام بريطانية وأميركية تقارير تقول إن بروكلين بيكهام وجّه إشعاراً قانونيًا إلى والديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام، طلب فيه أن يكون أي تواصل منهم معه عبر المحامين فقط.
كما تضمن الكتاب الخطي طلباً إضافياً بعدم "الإشارة إليه أو وسمه" على منصات التواصل الاجتماعي، في تطور وصفته تقارير بأنه تصعيد جديد في الخلاف العائلي.
وبالتوازي مع ذلك، كان شقيقه كروز بيكهام قد علّق علنا على شائعات "إلغاء المتابعة" مؤكدًا عبر "ستوري" إنستغرام أن والديه "لم يلغيا متابعة بروكلين"، وأنهم "استيقظا ليجدا أنهما محظورين" من قبله، وأنه بدوره تعرض للحظر.
وتقول التقارير إن هذا الإجراء جاء ضمن مناخ توتر أوسع اتسم بتبادل رسائل عبر فرق قانونية وفتور في الظهور العائلي خلال مناسبات أخيرة، بينما تشير مصادر نقلتها مجلة People إلى أن ديفيد وفيكتوريا حاولا إبقاء باب المصالحة مفتوحًا رغم القيود المفترضة على التواصل المباشر.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الخلافات التي تحدثت عنها تقارير منذ زواج بروكلين من نيكولا بيلتز عام 2022، مع روايات متكررة عن تفضيلهما معالجة الأمور بعيدا عن العلن مقابل استمرار إشارات عائلية عبر السوشيال ميديا.


مقالات ذات صلة

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
2025-11-05

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

أزمة جديدة بين فيكتوريا بيكهام وبروكلين تثير التكهنات
2025-12-22

أزمة جديدة بين فيكتوريا بيكهام وبروكلين تثير التكهنات

لحظة خروج فيروز من الكنيسة بعد انتهاء صلاة الجنازة عن راحة نفس نجلها هلي (فيديو)
2026-01-10

لحظة خروج فيروز من الكنيسة بعد انتهاء صلاة الجنازة عن راحة نفس نجلها هلي (فيديو)

بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني
2025-12-18

بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني

فيديو - مكليسفيلد يُسقط حامل اللقب ويدوّن أرقاماً تاريخية
فيديو - لاعب يعتدي على زميله في مباراة

اقرأ ايضا في كرة القدم

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

02:24

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
02:23

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

02:23

مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي

تحوّلت أجواء الشتاء القاسية في إقليم فريزلاند إلى مشهد تضامن

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

02:22

السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان

تلقّى فريق المدرب بول نيكولز صفعة كبيرة

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"
02:24
مجارف الجماهير تُنقذ التحضيرات لقمة الدوري الهولندي
02:23
السير أليكس فيرغوسون حزين بسبب موت حصان
02:22
في حادثة غريبة .. حكم يمنح بطاقة حمراء لمشجّع
02:21

