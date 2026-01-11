فيديو - مكليسفيلد يُسقط حامل اللقب ويدوّن أرقاماً تاريخية

📸 - JUST 5,000 SEATS IN THEIR STADIUM... PLAYING IN ENGLAND’S 6TH DIVISION... THEIR ENTIRE STARTING XI IS WORTH LESS THAN €1M COMBINED.



AND YET… MACCLESFIELD FC ARE BEATING CRYSTAL PALACE IN THE FA CUP.



THIS. IS. THE. MAGIC. OF. THE. FA CUP.



HISTORY IS MADE!

Sixth-tier side Macclesfield FC knock FA Cup holders Crystal Palace out of the competition!



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/dz0wIxT3qH — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

دوّن مكليسفيلد، الناشط في الدرجة السادسة ، اسمه في سجل كأس بعدما أطاح بحامل اللقب كريستال بالاس وبلغ الدور الرابع، في واحدة من أكبر صدمات البطولة على الإطلاق.الفريق غير المنتمي للدوري المحترف، الذي تأسس قبل 5 سنوات ويبتعد 117 مركزًا عن منافسه من الدوري ، حقق انتصارًا مدويًا رغم الفارق الهائل في الإمكانات.وسجّل قائد الفريق بول داوسون هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما واصل اللعب وهو معصّب الرأس إثر اصطدام مبكر، قبل أن يضيف إسحاق باكلي-ريكيتس الهدف الثاني عند الدقيقة 60، ولم يكن هدف يريمي بينو المتأخر كافيًا لإنقاذ بالاس، رغم محاولات المدرب أوليفر غلاسنر قلب النتيجة وإشراكه برينان ، الصفقة القياسية بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، منذ بداية الشوط الثاني.وبهذا الانتصار، سجّلت المسابقة سابقة تاريخية هي الأولى خلال 154 عامًا بخروج فريق من الدرجة الممتازة أمام نادٍ من المستوى السادس.واعتُبر الفوز محطة لافتة لمدرب مكليسفيلد جون روني في موسمه الأول على رأس الفريق، وسط حضور شقيقه واين روني كمحلل للمباراة. كما حملت الأمسية بُعدًا إنسانيًا مع تكريم مهاجم الفريق الراحل إيثان ماكلويد، بعدما حجب النادي قميصه رقم 20 ورفع لافتة تقدير لذكراه.