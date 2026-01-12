بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة
عن ممارسة أي نشاط كروي، بعد تدخّلٍ عنيف أثار جدلًا واسعًا خلال إحدى مباريات دوري
الدرجة الرابعة.
وصدرت العقوبة عن لجنة الانضباط
التابعة لاتحاد الكرة
الإندونيسي على مستوى إقليم يوجياكارتا، حيث أكدت منع اللاعب من المشاركة أو الوجود ضمن أي نشاط كروي رسمي مستقبلًا، في واحدة من أقسى العقوبات
التي يمكن فرضها على لاعب في مسابقات الهواة.
وتعود الواقعة إلى مباراة بين كافي جوغا إف سي
ويو إيه دي إف سي، وهي ارتبطت بتدخل خطِر ضد لاعب من الفريق المنافس، ما دفع اللجنة إلى اعتبار السلوك بالغ الخطورة وفرض المنع مدى الحياة.
كما اعلن نادي كافي جوغا إف سي إنهاء علاقته باللاعب بعد صدور العقوبة، في خطوة جاءت بالتوازي مع تشديد الخطاب حول الانضباط في بطولات الدرجة الرابعة.
كما أشارت تغطيات محلية إلى أن لجانًا انضباطية في مناطق أخرى (مثل جاوة
الشرقية) ناقشت عقوبات صارمة في قضايا تدخلات عنيفة ضمن المنافسة نفسها، بما يعكس رغبة في مواجهة السلوك الخشن في مسابقات الهواة.