بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

In Indonesia’s fourth division, a player has just been handed a LIFETIME BAN after this shocking challenge. ⛔️😱

pic.twitter.com/R1iugVO1la — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 10, 2026

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في عن ممارسة أي نشاط كروي، بعد تدخّلٍ عنيف أثار جدلًا واسعًا خلال إحدى مباريات الدرجة الرابعة.وصدرت العقوبة عن التابعة لاتحاد الإندونيسي على مستوى إقليم يوجياكارتا، حيث أكدت منع اللاعب من المشاركة أو الوجود ضمن أي نشاط كروي رسمي مستقبلًا، في واحدة من أقسى التي يمكن فرضها على لاعب في مسابقات الهواة.وتعود الواقعة إلى مباراة بين كافي جوغا ويو إيه دي إف سي، وهي ارتبطت بتدخل خطِر ضد لاعب من الفريق المنافس، ما دفع اللجنة إلى اعتبار السلوك بالغ الخطورة وفرض المنع مدى الحياة.كما اعلن نادي كافي جوغا إف سي إنهاء علاقته باللاعب بعد صدور العقوبة، في خطوة جاءت بالتوازي مع تشديد الخطاب حول الانضباط في بطولات الدرجة الرابعة.كما أشارت تغطيات محلية إلى أن لجانًا انضباطية في مناطق أخرى (مثل الشرقية) ناقشت عقوبات صارمة في قضايا تدخلات عنيفة ضمن المنافسة نفسها، بما يعكس رغبة في مواجهة السلوك الخشن في مسابقات الهواة.