الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان
A-
A+

كرة القدم

2026-01-12 | 01:27
إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

تحول لافت في الحضور التجاري للنادي الأميركي

أحدث انضمام ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي في صيف 2023 تحولًا لافتًا في الحضور التجاري للنادي الأميركي، إذ انعكس أثره سريعًا على الانتشار العالمي، وظهر ذلك بوضوح في سوق القمصان، حيث بات ينافس أندية أوروبية عريقة من حيث حجم المبيعات.
ووفق تقرير صادر عن يورو أميريكاس للتسويق الرياضي، أنهى إنتر ميامي عام 2025 في المركز الخامس عالميًا على مستوى مبيعات قمصان الأندية، بعدما باع 2,166,000 قميصاً. 
وتصدّر ريال مدريد القائمة بـ3,133,000 قميص، يليه برشلونة بـ2,940,000، ثم باريس سان جيرمان بـ2,546,000، وبايرن ميونيخ بـ2,377,000.
واكتملت قائمة العشرة الأوائل بكلٍّ من بوكا جونيورز (1,933,000) ومانشستر يونايتد (1,855,000) وفلامنغو (1,677,000) وتشيلسي (1,422,000) والنصر السعودي (1,281,000).
وأشار التقرير إلى أنّ مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة ساعدت في توسيع قاعدته الجماهيرية دوليًا، وهو يدخل العام 2026 بأولوية جديدة تتمثل في إثبات حضوره قاريًا والمنافسة على لقب دوري أبطال كونكاكاف.



مقالات ذات صلة

ميسي يكشف سر تجديد عقده مع انتر ميامي
2025-10-26

ميسي يكشف سر تجديد عقده مع انتر ميامي

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي إلى انتصار جديد
2025-10-24

فيديو - ميسي يقود انتر ميامي إلى انتصار جديد

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة
2025-12-26

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة

فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي
2025-11-09

فيديو - بهدفين وتمريرة حاسمة .. ميسي يحمل انتر ميامي لنصف النهائي

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته
01:25

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة

01:25

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته
01:23

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

01:23

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد
01:22

داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد

دوّن ويلبيك رقما لافتا في مسيرته على حساب مانشستر يونايتد

01:22

داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد

دوّن ويلبيك رقما لافتا في مسيرته على حساب مانشستر يونايتد

اخترنا لك
بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته
01:25
بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته
01:23
داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد
01:22
سلسلة إخفاقات مبابي أمام برشلونة مستمرّة
01:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026