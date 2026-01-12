إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

تحول لافت في الحضور التجاري للنادي الأميركي

أحدث انضمام ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي في صيف 2023 تحولًا لافتًا في الحضور التجاري للنادي الأميركي، إذ انعكس أثره سريعًا على الانتشار العالمي، وظهر ذلك بوضوح في سوق القمصان، حيث بات ينافس أندية أوروبية عريقة من حيث حجم المبيعات.

ووفق تقرير صادر عن يورو أميريكاس للتسويق الرياضي، أنهى إنتر ميامي عام 2025 في المركز الخامس عالميًا على مستوى مبيعات قمصان الأندية، بعدما باع 2,166,000 قميصاً.

وتصدّر القائمة بـ3,133,000 قميص، يليه بـ2,940,000، ثم سان جيرمان بـ2,546,000، وبايرن ميونيخ بـ2,377,000.

واكتملت قائمة العشرة الأوائل بكلٍّ من بوكا جونيورز (1,933,000) ومانشستر يونايتد (1,855,000) وفلامنغو (1,677,000) وتشيلسي (1,422,000) والنصر السعودي (1,281,000).

وأشار التقرير إلى أنّ مشاركة إنتر ميامي في للأندية 2025 بالولايات المتحدة ساعدت في توسيع قاعدته الجماهيرية دوليًا، وهو يدخل العام 2026 بأولوية تتمثل في إثبات حضوره قاريًا والمنافسة على لقب أبطال كونكاكاف.







