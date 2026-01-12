بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

أعلن نادي بوتافوغو-بي ب تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي المخضرم نيني (أندرسون لويز دي كارفاليو) بعقد يمتد لمدة عام واحد، بعد نهاية تجربته الأخيرة
مع جوفنتودي، ليخوض، بعمر 44 عامًا، تحدّيًا جديدًا في الدرجة الثالثة البرازيلية (Série C).
ويُعد نينِي أحد أبرز الأسماء التي مرّت على الدوري الفرنسي خلال العقد
الماضي، بعدما صنع بصمة واضحة مع باريس سان جيرمان
، كما راكم خبرات واسعة
في محطات أوروبية مختلفة، أبرزها في إسبانيا
مع ريال
مايوركا وألافيس، وفي فرنسا
مع موناكو، إضافة إلى تجربة إنجليزية قصيرة مع وست هام، وأخرى في قطر مع الغرافة.
ووفق ما أوردته تقارير محلية، فإن انتقال اللاعب إلى بوتافوغو-بي بي يجعله يدخل الموسم الاحترافي 27 في مسيرته، على أن تكون هذه المحطة
رقم 16 في قائمة الأندية المختلفة التي مثّلها في مسيرته الاحترافية حتى الآن.
وسيكون أمام اللاعب المخضرم جدول تنافسي مزدحم مع الفريق في 2026، إذ يشارك بوتافوغو-بي بي في بطولة بارايبانو وكأس الشمال
الشرقي وكأس البرازيل إلى جانب دوري
الدرجة الثاثة، مع تحديد 17 كانون
الثاني - يناير موعدًا لافتتاح مشواره في بطولة الولاية.