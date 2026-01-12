بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

أعلن نادي بوتافوغو-بي ب تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي المخضرم نيني (أندرسون لويز دي كارفاليو) بعقد يمتد لمدة عام واحد، بعد نهاية تجربته مع جوفنتودي، ليخوض، بعمر 44 عامًا، تحدّيًا جديدًا في الدرجة الثالثة البرازيلية (Série C).

ويُعد نينِي أحد أبرز الأسماء التي مرّت على الدوري الفرنسي خلال الماضي، بعدما صنع بصمة واضحة مع ، كما راكم خبرات في محطات أوروبية مختلفة، أبرزها في مع مايوركا وألافيس، وفي مع موناكو، إضافة إلى تجربة إنجليزية قصيرة مع وست هام، وأخرى في قطر مع الغرافة.

ووفق ما أوردته تقارير محلية، فإن انتقال اللاعب إلى بوتافوغو-بي بي يجعله يدخل الموسم الاحترافي 27 في مسيرته، على أن تكون هذه رقم 16 في قائمة الأندية المختلفة التي مثّلها في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وسيكون أمام اللاعب المخضرم جدول تنافسي مزدحم مع الفريق في 2026، إذ يشارك بوتافوغو-بي بي في بطولة بارايبانو وكأس الشرقي وكأس البرازيل إلى جانب الدرجة الثاثة، مع تحديد 17 الثاني - يناير موعدًا لافتتاح مشواره في بطولة الولاية.







