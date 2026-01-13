عاجل
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
باريس إف سي يُفجّر مفاجأة كأس فرنسا

باريس إف سي يُفجّر مفاجأة كأس فرنسا
كرة القدم

2026-01-12 | 23:39
باريس إف سي يُفجّر مفاجأة كأس فرنسا

ودّع باريس سان جيرمان منافسات كأس فرنسا

ودّع باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، منافسات كأس فرنسا مبكرًا، بعد خسارته على أرضه أمام الجار الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء باريس إف سي (0-1) مساء الإثنين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن دور الـ32.
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر جوناثان إيكوني في الدقيقة 74 إثر هجمة مرتدة حاسمة، مستفيدًا من صلابة تنظيم فريقه وقدرته على استثمار المساحات خلف دفاع سان جيرمان، بعد أن سيطر أصحاب الأرض على فترات طويلة من اللقاء وصنعوا فرصًا متتالية.
غير أن حارس باريس إف سي أوبيد نكامباديو لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التقدم، قبل أن تُغلق المباراة على وقع محاولات متأخرة لم تُغيّر النتيجة.
وتضاعفت رمزية الانتصار لباريس إف سي بوصفه ناديًا عاد إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى هذا الموسم بعد ضمان الصعود من الدرجة الثانية في ربيع 2025، ليصنع "ديربي" جديدًا في العاصمة الفرنسية ويُسقط حامل اللقب القاري في ليلة واحدة.
أما سان جيرمان، الذي تُوّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في 2025، فوجد نفسه خارج مسار الدفاع عن كأس فرنسا رغم دخوله اللقاء بعد تتويجه بكأس الأبطال الفرنسية مؤخرًا.



