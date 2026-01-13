باريس إف سي يُفجّر مفاجأة كأس فرنسا

ودّع منافسات كأس

ودّع ، بطل ، منافسات كأس مبكرًا، بعد خسارته على أرضه أمام الجار الصاعد حديثًا إلى الأضواء إف سي (0-1) مساء الإثنين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن دور الـ32.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر جوناثان إيكوني في الدقيقة 74 إثر هجمة مرتدة حاسمة، مستفيدًا من صلابة تنظيم فريقه وقدرته على استثمار المساحات خلف دفاع ، بعد أن سيطر أصحاب على فترات طويلة من اللقاء وصنعوا فرصًا متتالية.

غير أن حارس باريس إف سي أوبيد نكامباديو لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التقدم، قبل أن تُغلق المباراة على وقع محاولات متأخرة لم تُغيّر النتيجة.

وتضاعفت رمزية الانتصار لباريس إف سي بوصفه ناديًا عاد إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى هذا الموسم بعد ضمان الصعود من الدرجة الثانية في ربيع 2025، ليصنع "ديربي" جديدًا في ويُسقط حامل اللقب القاري في ليلة واحدة.

أما سان جيرمان، الذي تُوّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في 2025، فوجد نفسه خارج مسار الدفاع عن كأس فرنسا رغم دخوله اللقاء بعد تتويجه بكأس الأبطال مؤخرًا.







