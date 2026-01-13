عاجل
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
13 o
AlJadeedTv
البقاع
1 o
AlJadeedTv
الجنوب
12 o
AlJadeedTv
الشمال
11 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
6 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018
A-
A+

كرة القدم

2026-01-12 | 23:40
خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018

سجّل يوفنتوس 5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي

سجّل يوفنتوس 5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2018، بعدما اكتسح ضيفه كريمونيزي (5-0) على ملعب أليانز ستاديوم، في ليلة حملت دلالة هجومية نادرة للفريق خلال السنوات الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وجاءت أهداف "السيدة العجوز" عبر غليسون بريمر وجوناثان ديفيد وكينان يلدز، فيما وقّع ويسون ماكيني على هدفين
وآخر مرة بلغ فيها يوفنتوس حاجز الخمسة أهداف في مباراة بالدوري تعود إلى شباط - فبراير 2018 عندما أمطر شباك ساسولو (7-0)، ما يجعل "خماسية" كريمونيزي علامة فارقة في مسار الفريق هذا الموسم، ليس فقط من حيث الغزارة، بل أيضًا بوصفها مؤشرًا على تحسن الفاعلية الهجومية.
وتُعد هذه النتيجة أعلى حصيلة تهديفية ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، وأسهمت في دفعه إلى المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، مستفيدًا من تعادل إنتر المتصدر (43 نقطة) ونابولي الرابع (39) في المواجهة التي جمعتهما هذه الجولة كما من تعادل ميلان الثاني (40) أمام فيورنتينا.


مقالات ذات صلة

هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960
2025-12-22

هارتس يشعل الدوري والحلم يقترب لأول مرة منذ 1960

جمال سليمان يعلنها لأول مرة: القصر هو من قـ ـتل لونا الشبل
2025-12-30

جمال سليمان يعلنها لأول مرة: القصر هو من قـ ـتل لونا الشبل

لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!
2025-11-16

لأول مرة منذ عقد.. 24 ساعة كهرباء في سوريا!

وفاء موصللي ترد لأول مرة على تصريحات عبدالحكيم قطيفان حول اعجابه بها
2026-01-08

وفاء موصللي ترد لأول مرة على تصريحات عبدالحكيم قطيفان حول اعجابه بها

خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018

رياضة

كرة القدم

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
باريس إف سي يُفجّر مفاجأة كأس فرنسا

اقرأ ايضا في كرة القدم

اعتدى على لاعب بكرسي: سجن وحظر لمشجع "أبردين"
23:45

اعتدى على لاعب بكرسي: سجن وحظر لمشجع "أبردين"

قضت محكمة في اسكتلندا بسجن مشجع

23:45

اعتدى على لاعب بكرسي: سجن وحظر لمشجع "أبردين"

قضت محكمة في اسكتلندا بسجن مشجع

فيديو - من الملعب إلى الصف .. عودة المُدرّس نجماً
23:43

فيديو - من الملعب إلى الصف .. عودة المُدرّس نجماً

عاد مدافع ماكلسفيلد إلى مدرسته وسط أجواء احتفاليّة

23:43

فيديو - من الملعب إلى الصف .. عودة المُدرّس نجماً

عاد مدافع ماكلسفيلد إلى مدرسته وسط أجواء احتفاليّة

الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا
23:42

الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا

خطت كرة القدم النسائية اللبنانية خطوة احترافية جديدة

23:42

الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا

خطت كرة القدم النسائية اللبنانية خطوة احترافية جديدة

اخترنا لك
اعتدى على لاعب بكرسي: سجن وحظر لمشجع "أبردين"
23:45
فيديو - من الملعب إلى الصف .. عودة المُدرّس نجماً
23:43
الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا
23:42
برشلونة يلامس "عشرية" الانتصارات
23:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026