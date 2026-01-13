خماسية تُعلن صحوة يوفنتوس لأوّل مرة منذ 2018

سجّل 5 أهداف في مباراة واحدة بالدوري للمرة الأولى منذ 2018، بعدما اكتسح ضيفه كريمونيزي (5-0) على ملعب أليانز ستاديوم، في ليلة حملت دلالة هجومية نادرة للفريق خلال السنوات في الإيطالي.

وجاءت أهداف "السيدة العجوز" عبر غليسون بريمر وجوناثان ديفيد وكينان يلدز، فيما وقّع ماكيني على هدفين

وآخر مرة بلغ فيها يوفنتوس حاجز الخمسة أهداف في مباراة بالدوري تعود إلى شباط - فبراير 2018 عندما أمطر شباك ساسولو (7-0)، ما يجعل "خماسية" كريمونيزي علامة فارقة في مسار الفريق هذا الموسم، ليس فقط من حيث الغزارة، بل أيضًا بوصفها مؤشرًا على تحسن الفاعلية الهجومية.

وتُعد هذه النتيجة أعلى حصيلة تهديفية ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، وأسهمت في دفعه إلى المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، مستفيدًا من تعادل المتصدر (43 نقطة) ونابولي الرابع (39) في المواجهة التي جمعتهما هذه الجولة كما من تعادل الثاني (40) أمام فيورنتينا.





