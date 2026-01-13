عاجل
موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
كرة القدم

2026-01-12 | 23:41
موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

لن يضطر ألفارو أربيلوا إلى الانتظار طويلًا

لن يضطر ألفارو أربيلوا إلى الانتظار طويلًا قبل خوض أول مباراة له مديرًا فنيًا لريال مدريد، بعدما أعلن النادي، تعيينه مدربًا للفريق الأول خلفًا لتشابي ألونسو، في بيان صدر بعد دقائق من تأكيد رحيل الأخير.
ويأتي تصعيد أربيلوا، البالغ 42 عامًا، من منصبه السابق مدربًا لـ"كاستيا" فريق ريال مدريد الرديف، بعدما تولى قيادته في أيار - مايو إثر انتقاله من تدريب فريق تحت 19 عامًا داخل المنظومة نفسها.
ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى لأربيلوا على رأس الجهاز الفني يوم الأربعاء 14 كانون الثاني - يناير، عندما يواجه ريال مدريد فريق ألباسيتي (من الدرجة الثانية) ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، في دور الـ16 على ملعب "كارلوس بيلمونتي".
أمّا أوّل ظهور له في الدوري الإسباني فسيكون يوم السبت 17 كانون الثاني - يناير، حيث يستضيف ريال مدريد فريق ليفانتي على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة 20، ويدخل النادي الملكي تلك الجولة وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.
وجاءت هذه التغييرات بعد 7 أشهر فقط من تعيين ألونسو، الذي امتدت فترته 34 مباراة، وكانت نهايتها الخسارة (2-3) أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد، فيما أشار النادي إلى أنّ إنهاء العلاقة تم بالتراضي مع المدرب البالغ 44 عامًا، مؤكدًا استمرار مكانته كأحد رموز ريال مدريد.



رياضة

كرة القدم

ألفارو أربيلوا

ريال مدريد

تشابي ألونسو

رياضة

كرة القدم

ألفارو أربيلوا

ريال مدريد

تشابي ألونسو

