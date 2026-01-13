موعد الظهور الأوّل لألفارو أربيلوا مع ريال مدريد

لن يضطر ألفارو أربيلوا إلى الانتظار طويلًا قبل خوض أول مباراة له مديرًا فنيًا لريال ، بعدما أعلن النادي، تعيينه مدربًا للفريق الأول خلفًا لتشابي ألونسو، في بيان صدر بعد دقائق من تأكيد رحيل الأخير.

ويأتي تصعيد أربيلوا، البالغ 42 عامًا، من منصبه السابق مدربًا لـ"كاستيا" فريق الرديف، بعدما تولى قيادته في أيار - إثر انتقاله من تدريب فريق تحت 19 عامًا داخل المنظومة نفسها.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى لأربيلوا على رأس الجهاز الفني يوم الأربعاء 14 الثاني - يناير، عندما يواجه مدريد فريق ألباسيتي (من الدرجة الثانية) ضمن منافسات كأس ملك ، في دور الـ16 على ملعب "كارلوس بيلمونتي".

أمّا أوّل ظهور له في فسيكون يوم السبت 17 كانون الثاني - يناير، حيث يستضيف ريال مدريد فريق ليفانتي على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة 20، ويدخل النادي الملكي تلك الجولة وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر .

وجاءت هذه التغييرات بعد 7 أشهر فقط من تعيين ألونسو، الذي امتدت فترته 34 مباراة، وكانت نهايتها الخسارة (2-3) أمام برشلونة في السوبر الإسباني ، فيما أشار النادي إلى أنّ إنهاء العلاقة تم بالتراضي مع المدرب البالغ 44 عامًا، مؤكدًا استمرار مكانته كأحد رموز ريال مدريد.







