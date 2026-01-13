عاجل
الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا

الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا
كرة القدم

2026-01-12 | 23:42
الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا

خطت كرة القدم النسائية اللبنانية خطوة احترافية جديدة

خطت كرة القدم النسائية اللبنانية خطوة احترافية جديدة نحو الملاعب الأوروبية، بإعلان انضمام اللاعبة الدولية الشابة ضيا ماريا بارود إلى صفوف نادي رايو فاليكانو الإسباني لتمثيل فريقه للسيدات خلال الموسم الحالي. 
ويأتي هذا الانتقال ليعزز مسيرة بارود التي برزت بشكل لافت مع المنتخبات الوطنية اللبنانية للناشئات والشابات، إضافة إلى حضورها المميز في المسابقات المحلية قبل التوجه لخوض غمار التحدي في الدوري الإسباني.
وقبل محطتها الإسبانية الحالية، سجلت بارود حضوراً رسمياً في الملاعب الفرنسية، حيث وثقت سجلات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مشاركتها مع نادي (F.C. de Carros) في منافسات كأس فرنسا للسيدات بتاريخ 15 أيلول - سبتمبر 2024، من منحها رصيداً من الخبرة الأوروبية التي أهلتها للانتقال إلى إسبانيا.
ومن المنتظر أن يكشف نادي رايو فاليكانو عن التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتسجيل اللاعبة وموعد انخراطها الرسمي في المباريات، في وقت تتجه فيه أنظار المتابعين نحو هذه التجربة التي تعكس تطور اللاعبات اللبنانيات وقدرتهن على الاحتراف في أقوى الدوريات العالمية.



الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا

رياضة

كرة القدم

ضيا ماريا بارود

رايو فاليكانو

