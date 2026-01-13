الأنظار نحو النجمة اللبنانية في ملاعب إسبانيا

خطت النسائية خطوة احترافية نحو الملاعب الأوروبية، بإعلان انضمام اللاعبة الدولية الشابة ضيا ماريا بارود إلى صفوف نادي رايو فاليكانو الإسباني لتمثيل فريقه للسيدات خلال الموسم الحالي.

ويأتي هذا الانتقال ليعزز مسيرة بارود التي برزت بشكل لافت مع المنتخبات الوطنية اللبنانية للناشئات والشابات، إضافة إلى حضورها المميز في المسابقات المحلية قبل التوجه لخوض غمار التحدي في الدوري الإسباني.

وقبل محطتها الإسبانية الحالية، سجلت بارود حضوراً رسمياً في الملاعب ، حيث وثقت سجلات الفرنسي مشاركتها مع نادي (F.C. de Carros) في منافسات كأس للسيدات بتاريخ 15 أيلول - سبتمبر 2024، من منحها رصيداً من الخبرة الأوروبية التي أهلتها للانتقال إلى إسبانيا.

ومن المنتظر أن يكشف نادي رايو فاليكانو عن التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتسجيل اللاعبة وموعد انخراطها الرسمي في المباريات، في وقت تتجه فيه أنظار المتابعين نحو هذه التجربة التي تعكس تطور اللاعبات اللبنانيات وقدرتهن على الاحتراف في أقوى الدوريات العالمية.







