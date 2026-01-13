فيديو - من الملعب إلى الصف .. عودة المُدرّس نجماً

Macclesfield’s Sam Heathcote, who's also a PE teacher, returned to his school as a hero this morning! 🤩👏 pic.twitter.com/ARh6EGYkpM — Match of the Day (@BBCMOTD) January 12, 2026

عاد مدافع ماكلسفيلد، سام هيثكوت، إلى مدرسته وسط أجواء احتفاليّة، بعد أيام قليلة من مشاركته في واحدة من أبرز مفاجآت كأس ، حيث أسهم مع فريقه غير المنتمي للدوري في إقصاء حامل اللقب كريستال بالاس (2-1) في الدور الثالث، ما وضع النادي في دائرة الضوء على مستوى الإعلام .هيثكوت، الذي يجمع بين والعمل اليومي في التعليم، يعمل معلمًا للتربية البدنية، ووجد نفسه هذا الأسبوع حديث طلابه وزملائه بعد المباراة التي أثارت اهتمامًا واسعًا بوصفها "قصة كأس" كلاسيكية.ويعود اللاعب شبه المحترف إلى عمله الروتيني بعدما لعب في ليلة تاريخية للنادي، حيث تناولت تقارير تفاصيل لحظة عودته إلى المدرسة كـ"بطل" في نظر التلاميذ بعد مساهمته في هذا الانتصار اللافت.وتُبرز قصة هيثكوت جانبًا متكررًا في بطولة الكأس، حيث تمنح فرق الدرجات الأدنى فرصة نادرة لمواجهة الكبار، وتحوّل لاعبين يعملون في وظائف يومية إلى عناوين رئيسية بين ليلة وضحاها، في يعكس خصوصية المسابقة وقيمتها الرمزية في كرة القدم