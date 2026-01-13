عاجل
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
برشلونة يلامس "عشرية" الانتصارات
كرة القدم

2026-01-12 | 23:42
برشلونة يلامس "عشرية" الانتصارات

واصل برشلونة تصاعده اللافت في الأسابيع الأخيرة

واصل برشلونة تصاعده اللافت في الأسابيع الأخيرة، بعدما رفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 10 مباريات في جميع المسابقات، عقب فوزه على ريال مدريد (3-2) في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أُقيم في السعودية، وهو الفوز الذي منح الفريق أول ألقابه هذا الموسم ورسّخ مؤشرات التحسن الفني تحت قيادة هانزي فليك.
وجاءت هذه السلسلة بعد مرحلة تذبذب في بداية الموسم، قبل أن يدخل الفريق في مسار ثابت من النتائج الإيجابية عقب انتكاسة أوروبية في ملعب "ستامفورد بريدج"، لتتوالى الانتصارات محلّيًّا وقاريًّّا.
وتخلل السلسلة نتائج هامة مثل الفوز على أتلتيكو مدريد (3-1)، والانتصار خارج الأرض على ريال بيتيس (5-3)، وتجاوز فياريال (2-0)، إضافة إلى الفوز في ديربي كتالونيا على إسبانيول (2-0).
وتكتسب هذه السلسلة قيمة تاريخية داخل سجل النادي، إذ إنّها تُعادل أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ حقبة لويس إنريكي، عندما حقّق الفريق 10 انتصارات متتالية بين نيسان - أبريل وآب - أغسطس من عام 2016.
كما أشار النادي إلى أن المباراة المقبلة قد تفتح الباب لمعادلة سلسلة أخرى بلغت 11 انتصارًا متتاليًا خلال كانون الثاني - يناير وشباط - فبراير 2015.



رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانزي فليك

