برشلونة يلامس "عشرية" الانتصارات

واصل تصاعده اللافت في الأسابيع

واصل تصاعده اللافت في الأسابيع ، بعدما رفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 10 مباريات في جميع المسابقات، عقب فوزه على (3-2) في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أُقيم في ، وهو الفوز الذي منح الفريق أول ألقابه هذا الموسم ورسّخ مؤشرات التحسن الفني تحت قيادة هانزي .

وجاءت هذه السلسلة بعد مرحلة تذبذب في بداية الموسم، قبل أن يدخل الفريق في مسار ثابت من النتائج الإيجابية عقب انتكاسة أوروبية في ملعب "ستامفورد بريدج"، لتتوالى الانتصارات محلّيًّا وقاريًّّا.

وتخلل السلسلة نتائج هامة مثل الفوز على أتلتيكو (3-1)، والانتصار خارج على ريال بيتيس (5-3)، وتجاوز فياريال (2-0)، إضافة إلى الفوز في ديربي كتالونيا على إسبانيول (2-0).

وتكتسب هذه السلسلة قيمة تاريخية داخل سجل النادي، إذ إنّها تُعادل أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ حقبة لويس إنريكي، عندما حقّق الفريق 10 انتصارات متتالية بين - أبريل وآب - أغسطس من عام 2016.

كما أشار النادي إلى أن المباراة المقبلة قد تفتح الباب لمعادلة سلسلة أخرى بلغت 11 انتصارًا متتاليًا خلال الثاني - يناير وشباط - فبراير 2015.







