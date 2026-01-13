اعتدى على لاعب بكرسي: سجن وحظر لمشجع "أبردين"

قضت محكمة دندي شيريف في اسكتلندا
بسجن مشجع لنادي أبردين
لمدة 18 شهرًا، مع إصدار أمر حظر دخول الملاعب لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بسلوك “متهور ومذنب” إثر حادثة شهدتها مباراة في الدوري الإسكتلندي الممتاز
.
وتعود الواقعة إلى 17 أيار - مايو
2025 في ملعب تانادايس عقب مواجهة أبردين ودندي يونايتد
، حين ألقى المشجع ديفيد غوانز (32 عامًا) جزءًا من مقعد بلاستيكي باتجاه أرض الملعب، فأصاب لاعب أبردين جاك ماكنزي
الذي كان متوجهًا لتحية جماهير فريقه بعد نهاية اللقاء.
وأسفرت الحادثة عن إصابة للاعب استدعت تلقي علاج ميداني، قبل أن تتطور القضية إلى مسار قضائي انتهى بالحكم بالسجن ومنع حضور المباريات، إلى جانب إجراءات انضباطية من النادي بحق المشجع.
ويُعد الحكم من أبرز القرارات الرادعة مؤخرًا في ملف شغب الملاعب ببريطانيا، إذ يؤكد أن العنف الجماهيري الذي يعرّض اللاعبين أو المتواجدين للخطر قد يُواجه بعقوبات جنائية مباشرة، وليس فقط بغرامات أو إجراءات تنظيمية داخل إطار كرة القدم
.