وداع اللاعب الفرنسي الشاب يخيّم على الملاعب

تلقّت عائلته ومقرّبوه رسائل تعزية من أندية واتحادات ولاعبين سابقين

توفّي لاعب الوسط الفرنسي تييري ستيمايتس عن 42 عاما، وفق ما أعلن ناديه السابق متز في بيان نعي رسمي، في خبرٍ أعاد تسليط الضوء على مسيرته التي تداخل فيها الاحتراف مع الحضور المؤثر داخل للهواة في شرق ولوكسمبورغ.

وبرز ستيمايتس أوروبيًا خلال تجربته مع النادي اللوكسمبورغي F91 دوديلانج، إذ شارك في 5 مباريات ضمن الأدوار التمهيدية لدوري أبطال ، كما خاض مواجهات في تصفيات كأس وتصفيات الدوري .

وتُعدّ إحدى أبرز محطاته القارية تلك الأمسية الشهيرة أمام رد بُل سالزبورغ في تمهيدي الأبطال يوم 24 - يوليو 2012.

وعلى مستوى الأندية، حمل ستيمايتس قميص متز في موسم 2011-2012 وخاض 10 مباريات رسميّة، قبل أن يعود لاحقًا إلى مساحات الشعبية التي منحته صفة “الوجه البارز” في محيط الهواة.

وفي هذا السياق، تلقّت عائلته ومقرّبوه رسائل تعزية من أندية واتحادات ولاعبين سابقين، فيما ودّعته بيئة الكرة المحلية بوصفه اسمًا ارتبط بالتزامه داخل وخارج الملعب.





