إندريك يسجّل دوماً بسرعة قياسية

"سرعة الأثر الأول" تهديفيا مع كل محطة

أبرزت إحصائية عن المهاجم البرازيلي "سرعة الأثر الأول" له تهديفيًا مع كل محطة لعبها، عبر رصد عدد الدقائق التي احتاجها لتسجيل هدفه الرسمي الأول مع كل فريق ومع منتخب .

وبحسب هذه الإحصائية، احتاج إندريك إلى 47 دقيقة قبل افتتاح سجله التهديفي مع منتخب البرازيل، مقابل 92 دقيقة لتسجيل هدفه الأول مع بالميراس.

ومع انتقاله إلى ، تشير الأرقام نفسها إلى أنه سجّل هدفه الأول مع بعد 10 دقائق فقط من مشاركته، وتذكر الإحصائية أنه احتاج في محطته 42 دقيقة لتسجيل هدفه الأول مع ، في بداية سريعة مع النادي الفرنسي.

وتعكس هذه الأرقام نمطًا متكررًا في مسيرة اللاعب، يقوم على "البصمة المبكرة" فور حصوله على الدقائق اللازمة داخل الملعب.







