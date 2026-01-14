إندريك يسجّل دوماً بسرعة قياسية

أبرزت إحصائية عن المهاجم البرازيلي إندريك
"سرعة الأثر الأول" له تهديفيًا مع كل محطة لعبها، عبر رصد عدد الدقائق التي احتاجها لتسجيل هدفه الرسمي الأول مع كل فريق ومع منتخب البرازيل
.
وبحسب هذه الإحصائية، احتاج إندريك إلى 47 دقيقة قبل افتتاح سجله التهديفي مع منتخب البرازيل، مقابل 92 دقيقة لتسجيل هدفه الأول مع بالميراس.
ومع انتقاله إلى أوروبا
، تشير الأرقام نفسها إلى أنه سجّل هدفه الأول مع ريال مدريد
بعد 10 دقائق فقط من مشاركته، وتذكر الإحصائية أنه احتاج في محطته الأخيرة
42 دقيقة لتسجيل هدفه الأول مع ليون
، في بداية سريعة مع النادي الفرنسي.
وتعكس هذه الأرقام نمطًا متكررًا في مسيرة اللاعب، يقوم على "البصمة المبكرة" فور حصوله على الدقائق اللازمة داخل الملعب.