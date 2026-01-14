سجّل من اللمسة الأولى بعمر 16 عاماً

هزّ الشباك في ظهوره الأول مع الفريق

دوّن المهاجم الشاب أنطونيو أرينا، البالغ 16 عامًا، بداية لافتة مع بعدما هزّ الشباك في ظهوره الأول مع الفريق، مستثمرًا أول لمسة له داخل المباراة ليحوّل لحظته الأولى إلى هدف خطف الأنظار.

وجاء هدف أرينا خلال مواجهة روما أمام تورينو ضمن كأس على ملعب الأولمبيكو، في لقاء اتّسم بالإثارة وانتهى بخسارة بخسارة فريق (2-3) ليودع المسابقة إثر هدف متأخر رجّح كفة تورينو وحسم بطاقة التأهل.

ويُعد التسجيل بلمسة أولى في الظهور الاحترافي الأول سيناريو هذا المستوى، ما جعل لقطة أرينا تتصدر فور حدوثها، خصوصًا مع رمزية أن تكون البداية بهذه والحسم.

وبحسب المعطيات المتداولة، كان أرينا عند تسجيله الهدف بعمر 16 عامًا و11 شهرًا و3 أيام، في محطة تعزز صورته كأحد الأسماء الصاعدة التي تحظى بمتابعة متزايدة في .





