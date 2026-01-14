عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس

تقرر إيقاف مباراتين

تقرر إيقاف مباراتين على خلفية أحداث مواجهة فريقه أمام في ، التي انتهت بالتعادل (2-2) على ، بعدما طُرد المدرب في الشوط الثاني إثر احتجاجه على قرار احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر.

وبحسب قرار اللجنة الانضباطية في الدوري المحلّي، جاء الإيقاف بسبب كونتي عبارات مسيئة لطاقم التحكيم، ثمّ قيامه، بعد الطرد، بركل كرة موضوعة قرب خط التماس والتقدم نحو الحكم الرابع بأسلوب اعتُبر "مُهدِّدًا - مُخيفًا” مع تكرار الإساءة، ما أدى إلى تثبيت العقوبة لمباراتين.

وبذلك، يغيب كونتي عن دكة نابولي في مباراة الأربعاء المؤجلة أمام بارما، وكذلك عن مواجهة السبت على أرضه أمام ساسولو، ويأتي الغياب في توقيت حساس للنادي الذي يحتلّ المركز الثالث برصيد 39 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدّر، بعدما تُوِّج بلقب الدوري في الموسم الماضي تحت قيادة كونتي.





