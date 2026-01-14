عاجل
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
12 o
AlJadeedTv
البقاع
1 o
AlJadeedTv
الجنوب
13 o
AlJadeedTv
الشمال
10 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
7 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس
A-
A+

كرة القدم

2026-01-14 | 00:58
عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس

تقرر إيقاف مدرب نابولي أنطونيو كونتي مباراتين

تقرر إيقاف مدرب نابولي أنطونيو كونتي مباراتين على خلفية أحداث مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، التي انتهت بالتعادل (2-2) على ملعب سان سيرو، بعدما طُرد المدرب في الشوط الثاني إثر احتجاجه على قرار احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر.
وبحسب قرار اللجنة الانضباطية في الدوري المحلّي، جاء الإيقاف بسبب توجيه كونتي عبارات مسيئة لطاقم التحكيم، ثمّ قيامه، بعد الطرد، بركل كرة موضوعة قرب خط التماس والتقدم نحو الحكم الرابع بأسلوب اعتُبر "مُهدِّدًا - مُخيفًا” مع تكرار الإساءة، ما أدى إلى تثبيت العقوبة لمباراتين.
وبذلك، يغيب كونتي عن دكة نابولي في مباراة الأربعاء المؤجلة أمام بارما، وكذلك عن مواجهة السبت على أرضه أمام ساسولو، ويأتي الغياب في توقيت حساس للنادي الذي يحتلّ المركز الثالث برصيد 39 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدّر، بعدما تُوِّج بلقب الدوري في الموسم الماضي تحت قيادة كونتي.


مقالات ذات صلة

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"
2025-11-12

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام
2025-12-08

فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام

حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة
2025-11-23

حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة

مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان
2025-10-29

مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان

عقوبة تُربك نابولي في وقت حساس

رياضة

كرة القدم

نابولي

أنطونيو كونتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا
سجّل من اللمسة الأولى بعمر 16 عاماً

اقرأ ايضا في كرة القدم

رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46
01:00

رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46

1000 مشاركة في مسيرته الكروية على مستوى كرة القدم للكبار

01:00

رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46

1000 مشاركة في مسيرته الكروية على مستوى كرة القدم للكبار

مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا
00:59

مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا

كشف اللاعب عن تفضيله شرب “النبيذ مع سبرايت”

00:59

مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا

كشف اللاعب عن تفضيله شرب “النبيذ مع سبرايت”

سجّل من اللمسة الأولى بعمر 16 عاماً
00:57

سجّل من اللمسة الأولى بعمر 16 عاماً

هزّ الشباك في ظهوره الأول مع الفريق

00:57

سجّل من اللمسة الأولى بعمر 16 عاماً

هزّ الشباك في ظهوره الأول مع الفريق

اخترنا لك
رقم مذهل للاعب هاوي في سنّ 46
01:00
مزحة ميسي تُحرّك أسهم كوكا كولا
00:59
سجّل من اللمسة الأولى بعمر 16 عاماً
00:57
إندريك يسجّل دوماً بسرعة قياسية
00:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026