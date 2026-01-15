الهتافات العنصرية تلاحق فينيسيوس

قبيل مباراة أمام ألباسيتي في كأس ملك

شهد محيط ملعب كارلوس بلمونتي في مدينة ألباسيتي، مساء أمس الأربعاء، وقبيل مباراة أمام ألباسيتي في كأس ملك ، التي انتهت الى هزيمة الفريق الملكي (2-3) هتافات عنصرية استهدفت فينيسيوس جونيور.

وبحسب التقارير، صدرت الهتافات من مجموعة خارج الملعب قبل انطلاق اللقاء، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف العنصرية الذي يطارد اللاعب في الملاعب منذ سنوات.

في ردّ ، أصدر نادي ألباسيتي إدانة علنية عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا أنّ ما حدث مخزٍ ولا يمثّل صورة المدينة أو النادي، في إشارة إلى رفضه تحميل الواقعة طابعًا جماهيريًا عامًا.

وتأتي الحادثة ضمن سياق قضائي ورياضي متصاعد في إسبانيا، بعدما شهدت الأشهر الماضية أحكامًا ضد متورطين في قضايا مرتبطة بالإساءة العنصرية أو التهديد بحق فينيسيوس، مع توصيف بعض على أنها جرائم كراهية، وهو تطور اعتُبر سابقة في التعامل القانوني مع العنصرية داخل .





