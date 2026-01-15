عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال
A-
A+

كرة القدم

2026-01-15 | 02:00
بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

تحوّل الدولي الألماني السابق إلى واجهة استثمارية لافتة في ألمانيا

تحوّل الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي، لاعب أرسنال السابق، إلى واجهة استثمارية لافتة في ألمانيا، بعد سلسلة مشاريع تجارية وترفيهية حملت اسمه خلال السنوات الأخيرة، وتداولت بعض المنصّات الإعلاميّة تقديرات تضع ثروته عند نحو 180 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب الموقع الرسمي لمشروعه الغذائي، يرتبط بودولسكي بعلامة "مانغال" (كباب/دونر) عبر نموذج امتياز تجاري توسّع داخل ألمانيا، كما تُنسب إليه علامة "آيس كريم يونايتد" في كولونيا ضمن نشاطه بقطاع الحلويات. 
وامتدت استثمارات بودولسكي إلى الترفيه والرياضة، إذ َظهر اسمه كأحد مؤسسي مهرجان “غلوكسغفويلِه” الموسيقي.
وعلى خط موازٍ، ارتبط أيضًا بمشاريع مراكز رياضية وشراكات مجتمعية في كولونيا، وتم التعريف عنه كأحد الداعمين/الشركاء في “دوري بالِر” الذي يمزج بين نجوم سابقين ومؤثرين وجمهور.



