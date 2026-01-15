بودولسكي من الملاعب إلى إمبراطورية أعمال

تحوّل الدولي الألماني السابق إلى واجهة استثمارية لافتة في

تحوّل الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي، لاعب السابق، إلى واجهة استثمارية لافتة في ، بعد سلسلة مشاريع تجارية وترفيهية حملت اسمه خلال السنوات ، وتداولت بعض المنصّات الإعلاميّة تقديرات تضع ثروته عند نحو 180 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الموقع الرسمي لمشروعه الغذائي، يرتبط بودولسكي بعلامة "مانغال" (كباب/دونر) عبر نموذج امتياز تجاري توسّع داخل ألمانيا، كما تُنسب إليه علامة "آيس " في كولونيا ضمن نشاطه بقطاع الحلويات.

وامتدت استثمارات بودولسكي إلى الترفيه والرياضة، إذ َظهر اسمه كأحد مؤسسي مهرجان “غلوكسغفويلِه” الموسيقي.

وعلى خط موازٍ، ارتبط أيضًا بمشاريع مراكز رياضية وشراكات مجتمعية في كولونيا، وتم التعريف عنه كأحد الداعمين/الشركاء في “ بالِر” الذي يمزج بين نجوم سابقين ومؤثرين وجمهور.







