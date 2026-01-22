عاجل
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - احراق تمثال رونالدو في مسقط رأسه .. تحذيز من الله !!

كرة القدم

2026-01-22 | 03:03
فيديو - احراق تمثال رونالدو في مسقط رأسه .. تحذيز من الله !!

قام شخص بسكب سائل قابل للاشتعال على التمثال البرونزي

أفادت تقارير صحفية أن تمثال كريستيانو رونالدو الموجود أمام متحف CR7 في مدينة فونشال، في مسقط رأسه جزيرة ماديرا البرتغالية، تعرّض لاعتداء فجر أول أمس الثلاثاء، بعدما قام شخص بسكب سائل قابل للاشتعال على التمثال البرونزي ثم أشعل النار فيه.
وبحسب التقارير، صوّر الفاعل الواقعة ونشرها على إنستغرام، تحت حساب يُعرّف صاحبه نفسه على أنه “فريستايل محلّي”، وظهر وهو يرقص قرب النيران بعد إشعالها، مرفقًا الفيديو برسالة غامضة جاء فيها ما معناه "هذا آخر تحذير من الله".
وأكدت كادينا سير الإسبانية، أن شرطة ماديرا حدّدت هوية الشخص الذي ظهر في المقطع، فيما أشارت التغطية إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، مع ترجيح أن التمثال لم يتعرض لأضرار دائمة كبيرة وفق ما نقلته التقارير الأولية.



رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

CR7

