فيديو - احراق تمثال رونالدو في مسقط رأسه .. تحذيز من الله !!

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to 's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

أفادت تقارير صحفية أن تمثال الموجود أمام متحف CR7 في مدينة فونشال، في رأسه ، تعرّض لاعتداء فجر أول أمس الثلاثاء، بعدما قام شخص بسكب سائل قابل للاشتعال على التمثال البرونزي ثم أشعل النار فيه.وبحسب التقارير، صوّر الفاعل الواقعة ونشرها على ، تحت حساب يُعرّف صاحبه نفسه على أنه “فريستايل محلّي”، وظهر وهو يرقص قرب النيران بعد إشعالها، مرفقًا الفيديو برسالة غامضة جاء فيها ما معناه "هذا آخر تحذير من ".وأكدت كادينا سير ، أن شرطة ماديرا حدّدت هوية الشخص الذي ظهر في المقطع، فيما أشارت التغطية إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، مع ترجيح أن التمثال لم يتعرض لأضرار دائمة كبيرة وفق ما نقلته التقارير الأولية.