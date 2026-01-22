فيرمين يرفع أسهمه قبل نهائي الفيناليسيما أمام الأرجنتين

كشفت آخر الإحصائيات أنّ فيرمين لوبيز
يتصدر الإسبان من حيث المساهمات التهديفية في عام 2026، بعدما سجل وصنع 9 أهداف في 6 مباريات، ما عزز حضوره في سباق الخيارات الهجومية قبل نهائي 27 آذار - مارس
2026 أمام الأرجنتين
، رغم أنّ لاعب برشلونة
لم يبدأ أساسيًا مع المنتخب حتى الآن.
وعلى مستوى النادي، حيث سجل هدفين بالأمس في فوز برشلونة (4-2) على سبارتا براغ
التشيكي ضمن دوري أبطال أوروبا
، تعكس أرقام فيرمين هذا الموسم مع برشلونة تصاعدًا واضحًا في الفاعلية، إذ يملك في جميع المسابقات 24 مباراة، و10 أهداف، و10 تمريرات حاسمة.
وتوزعت مساهمات فيرمين بين الدوري الإسباني
بواقع 14 مباراة، و4 أهداف، و4 تمريرات، ودوري أبطال أوروبا
حيث خاض 6 مباريات، سجّل خلالها 5 أهداف، ومنح زملاءه تمريرتين حاسمتين، وكأس الملك حيث سجل تمريرة حاسمة، إضافة إلى السوبر الإسباني حيث خاض مباراتين، مسجّلًا هدفًا واحدًا و3 تمريرات حاسمة.
ويُقام نهائي "فيناليسيما" بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية على ملعب "لوسيل" في قطر يوم 27 آذار - مارس.