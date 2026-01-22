فيرمين يرفع أسهمه قبل نهائي الفيناليسيما أمام الأرجنتين

يتصدر الإسبان من حيث المساهمات التهديفية

كشفت آخر الإحصائيات أنّ يتصدر الإسبان من حيث المساهمات التهديفية في عام 2026، بعدما سجل وصنع 9 أهداف في 6 مباريات، ما عزز حضوره في سباق الخيارات الهجومية قبل نهائي 27 آذار - 2026 أمام ، رغم أنّ لاعب لم يبدأ أساسيًا مع المنتخب حتى الآن.

وعلى مستوى النادي، حيث سجل هدفين بالأمس في فوز برشلونة (4-2) على سبارتا التشيكي ضمن ، تعكس أرقام فيرمين هذا الموسم مع برشلونة تصاعدًا واضحًا في الفاعلية، إذ يملك في جميع المسابقات 24 مباراة، و10 أهداف، و10 تمريرات حاسمة.

وتوزعت مساهمات فيرمين بين بواقع 14 مباراة، و4 أهداف، و4 تمريرات، ودوري أبطال حيث خاض 6 مباريات، سجّل خلالها 5 أهداف، ومنح زملاءه تمريرتين حاسمتين، وكأس الملك حيث سجل تمريرة حاسمة، إضافة إلى السوبر الإسباني حيث خاض مباراتين، مسجّلًا هدفًا واحدًا و3 تمريرات حاسمة.

ويُقام نهائي "فيناليسيما" بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية على ملعب "لوسيل" في قطر يوم 27 آذار - مارس.





