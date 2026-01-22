فيديو - مبادرة إنسانية تجمع سلافيا براغ وبرشلونة

على ملعب فورتونا أرينا – إيدن، الذي احتضن مباراة سلافيا براغ وبرشلونة مساء أمس، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في ، والتي انتهت الى فوز الفريق الكتالوني (4-2)، حملت المواجهة رسالة إنسانية تتجاوز .فقد سلافيا أن الفريقين أطلقا مبادرة مشتركة لدعم المصابين بالسرطان ومنحهم "الجرأة والأمل"، وحرصت الحملة على أن تكون واجهتها طفلان في عمر تسع سنوات هما آدم ودومينيك (مريضان في قسم الأورام)، بعد أن التقيا لاعبي ومسؤولي الناديين داخل الملعب في رسالة تضامن.وبحسب سلافيا، جاءت المبادرة ضمن توجه الناديين في العمل المجتمعي، إذ أشار النادي التشيكي إلى دعمه لمرضى سرطان الأطفال منذ سنوات طويلة، بينما أكدت المبادرة أن هذا الظهور ليس "لفتة عابرة"، بل بداية لحوار أوسع حول دور الأندية في التأثير الاجتماعي ومساندة الفئات الأكثر هشاشة.