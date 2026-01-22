عاجل
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
16 o
AlJadeedTv
البقاع
5 o
AlJadeedTv
الجنوب
14 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مبادرة إنسانية تجمع سلافيا براغ وبرشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مبادرة إنسانية تجمع سلافيا براغ وبرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2026-01-22 | 03:13
فيديو - مبادرة إنسانية تجمع سلافيا براغ وبرشلونة

حملت المواجهة رسالة إنسانية تتجاوز كرة القدم

على ملعب فورتونا أرينا – إيدن، الذي احتضن مباراة سلافيا براغ وبرشلونة مساء أمس، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت الى فوز الفريق الكتالوني (4-2)، حملت المواجهة رسالة إنسانية تتجاوز كرة القدم.
فقد أعلن نادي سلافيا أن الفريقين أطلقا مبادرة مشتركة لدعم المصابين بالسرطان ومنحهم "الجرأة والأمل"، وحرصت الحملة على أن تكون واجهتها طفلان في عمر تسع سنوات هما آدم ودومينيك (مريضان في قسم الأورام)، بعد أن التقيا لاعبي ومسؤولي الناديين داخل الملعب في رسالة تضامن.
وبحسب سلافيا، جاءت المبادرة ضمن توجه الناديين في العمل المجتمعي، إذ أشار النادي التشيكي إلى دعمه لمرضى سرطان الأطفال منذ سنوات طويلة، بينما أكدت المبادرة أن هذا الظهور ليس "لفتة عابرة"، بل بداية لحوار أوسع حول دور الأندية في التأثير الاجتماعي ومساندة الفئات الأكثر هشاشة.



مقالات ذات صلة

فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين
2025-11-10

فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين

فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل
2026-01-18

فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل

فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ
2025-11-25

فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
2025-12-24
Play

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

فيديو - مبادرة إنسانية تجمع سلافيا براغ وبرشلونة

رياضة

كرة القدم

سلافيا براغ

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي
فيرمين يرفع أسهمه قبل نهائي الفيناليسيما أمام الأرجنتين

اقرأ ايضا في كرة القدم

مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا
03:32

مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا

في واحدة من أكثر صفقات الهواة إثارة للانتباه هذا الشتاء

03:32

مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا

في واحدة من أكثر صفقات الهواة إثارة للانتباه هذا الشتاء

لوكاس هيرنانديز وزوجته متهمان بالاتجار بالبشر
03:29

لوكاس هيرنانديز وزوجته متهمان بالاتجار بالبشر

أصبحا محل شكوى تقدّمت بها عائلة كولومبية إلى نيابة فرساي

03:29

لوكاس هيرنانديز وزوجته متهمان بالاتجار بالبشر

أصبحا محل شكوى تقدّمت بها عائلة كولومبية إلى نيابة فرساي

مسلحون يقتلون 3 أشخاص خلال مباراة كرة قدم
03:23

مسلحون يقتلون 3 أشخاص خلال مباراة كرة قدم

اقتحم مسلحون متنكرون بزيّ الشرطة ملعبا لكرة القدم

03:23

مسلحون يقتلون 3 أشخاص خلال مباراة كرة قدم

اقتحم مسلحون متنكرون بزيّ الشرطة ملعبا لكرة القدم

اخترنا لك
مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا
03:32
لوكاس هيرنانديز وزوجته متهمان بالاتجار بالبشر
03:29
مسلحون يقتلون 3 أشخاص خلال مباراة كرة قدم
03:23
جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي
03:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026