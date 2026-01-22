عاجل
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي

جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي
كرة القدم

2026-01-22 | 03:21
جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي

احتجاجا على "إجراءات أمنية مشددة"

أعلنت مجموعات من "المدرج النشط" في جمهور نادي فرايبورغ أنها ستقاطع مباراة الفريق أمام مكابي تل أبيب الصهيوني، المقررة مساء اليوم الخميس، ضمن الدوري الأوروبي، احتجاجا على ما وصفته بـ"إجراءات أمنية مشددة"، تُقيّد حرية التشجيع داخل الملعب. 
ووفق ما نقلته وسائل ألمانية، سوف ينتشر أكثر من 2000 عنصر شرطة لتأمين اللقاء في ظل حساسية مرتبطة بالتطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط والعالم.
وفي بيان نُشر باسم مجموعات "الفانز"، ومنها (Corrillo Ultras) و(Synthesia) قالت إن قرار الغياب جاء بعد الإعلان عن إجراءات مثل استخدام أجهزة كشف المعادن عند المداخل مع التخوف من التمييز والتفتيش الانتقائي، إضافة إلى حظر شامل لإدخال الحقائب دون توفير مكان للإيداع، ومنع إدخال الأعلام واللافتات وشرائط التشجيع في معظم أجزاء الملعب.
من جهته، أكد نادي فرايبورغ أنه أعدّ "خطة أمنية شاملة" بالتنسيق مع الشرطة والسلطات والاتحاد الأوروبي منذ أشهر، مشيرا إلى قواعد تنظيمية خاصة بالمباراة، بينها حظر الحقائب وقيود على مواد التشجيع.



