جمهور فرايبورغ يقاطع فريقه بسبب الفريق الاسرائيلي

احتجاجا على "إجراءات مشددة"

أعلنت مجموعات من "المدرج النشط" في جمهور نادي فرايبورغ أنها ستقاطع مباراة الفريق أمام مكابي الصهيوني، المقررة مساء الخميس، ضمن الدوري ، احتجاجا على ما وصفته بـ"إجراءات مشددة"، تُقيّد حرية التشجيع داخل الملعب.

ووفق ما نقلته وسائل ألمانية، سوف ينتشر أكثر من 2000 عنصر شرطة لتأمين اللقاء في ظل حساسية مرتبطة بالتطورات السياسية والأمنية في والعالم.

وفي بيان نُشر مجموعات "الفانز"، ومنها (Corrillo Ultras) و(Synthesia) قالت إن قرار الغياب جاء بعد الإعلان عن إجراءات مثل استخدام أجهزة كشف المعادن عند المداخل مع التخوف من التمييز والتفتيش الانتقائي، إضافة إلى حظر شامل لإدخال الحقائب دون توفير مكان للإيداع، ومنع إدخال الأعلام واللافتات وشرائط التشجيع في معظم أجزاء الملعب.

، أكد نادي فرايبورغ أنه أعدّ "خطة أمنية شاملة" بالتنسيق مع الشرطة والسلطات والاتحاد الأوروبي منذ أشهر، مشيرا إلى قواعد تنظيمية خاصة بالمباراة، بينها حظر الحقائب وقيود على مواد التشجيع.







