مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا

أعلن نادي كييفو فيرونا، الناشط في الدوري الإيطالي
للهواة "سيريي دي (الدرجة الرابعة)" تعاقده رسميًا مع الجناح
البرازيلي دوغلاس كوستا (35 عامًا) حتى نهاية الموسم، في واحدة من أكثر صفقات الهواة إثارة للانتباه هذا الشتاء.
ويعود كوستا إلى إيطاليا
بعد مسيرة حافلة على أعلى المستويات، إذ بدأ مع غريميو قبل أن يلمع مع شاختار دونيتسك الاوكراني، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ
الالماني ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي كإعارة ثم شراء نهائي.
كما خاض كوستا تجارب لاحقة مع غريميو ولوس أنجلوس غالاكسي وفلومينينسي، وأخيرا مع سيدني إف سي في أستراليا
.
وخلال مسيرته توّج بألقاب كبرى، أبرزها الدوري الألماني مع بايرن والدوري الإيطالي مع يوفنتوس، إلى جانب نجاحات محلية عديدة مع شاختار، كما حمل قميص منتخب البرازيل
في أكثر من 30 مباراة دولية.