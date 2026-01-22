مفاجأة - نادي الدرجة الرابعة يضم دييغو كوستا

في واحدة من أكثر صفقات الهواة إثارة للانتباه هذا الشتاء

أعلن نادي كييفو فيرونا، الناشط في الدوري للهواة "سيريي دي (الدرجة الرابعة)" تعاقده رسميًا مع البرازيلي دوغلاس كوستا (35 عامًا) حتى نهاية الموسم، في واحدة من أكثر صفقات الهواة إثارة للانتباه هذا الشتاء.

ويعود كوستا إلى بعد مسيرة حافلة على أعلى المستويات، إذ بدأ مع غريميو قبل أن يلمع مع شاختار دونيتسك الاوكراني، ثم انتقل إلى الالماني ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي كإعارة ثم شراء نهائي.

كما خاض كوستا تجارب لاحقة مع غريميو ولوس أنجلوس غالاكسي وفلومينينسي، وأخيرا مع سيدني إف سي في .

وخلال مسيرته توّج بألقاب كبرى، أبرزها الدوري الألماني مع بايرن والدوري الإيطالي مع يوفنتوس، إلى جانب نجاحات محلية عديدة مع شاختار، كما حمل قميص منتخب في أكثر من 30 مباراة دولية.







