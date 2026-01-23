برشلونة يفتح باب الانتخابات الرئاسية

أعلن مجلس إدارة نادي رسميًا الدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي

أعلن مجلس إدارة نادي رسميًا الدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي 15 آذار - مارس 2026، موضحًا أن الدعوة الرسمية ستُنشر خلال الأيام المقبلة وفق المهل المنصوص عليها في النظام الأساسي، وبما يتضمن الجدول الكامل وتفاصيل العملية .

وتضع الخطوة النادي أمام مرحلة إدارية حساسة، إذ تُعد انتخابات برشلونة استحقاقًا يتجاوز اختيار رئيس جديد، حيث يمكن بقاء جوان لابورتا، لارتباطها عادةً بتحديد أولويات الحوكمة وإدارة الملفات التجارية والتسويقية وتوجهات الاستثمار المرتبطة بتطوير مصادر الدخل، في وقت يزداد فيه ضغط "الاستدامة المالية" على كبار الأندية الأوروبية.

وفي السياق نفسه، المجلس على تمديد رخصة مشاركة فريق كرة السلة للرجال في اليوروليج لمدة 10 مواسم، حتى موسم 2036-2037، مع تأكيد النادي بالمنافسة في "أفضل المسابقات المتاحة".

وتحمل الخطوتان دلالة مزدوجة، فتح المسار الانتخابي على مستوى الرئاسة، مقابل تثبيت مسار شراكة رياضية كبرى في كرة السلة، بما يعكس محاولة لإبراز قدر من الاستقرار المؤسسي بالتوازي مع دخول النادي موسم حملات وبرامج انتخابية يُنتظر أن تتنافس على سردية الحوكمة، إدارة الموارد، وتعظيم العوائد.





