4 آب "الحقيقة الضائعة"
كرة القدم

2026-01-23 | 00:25
برشلونة يفتح باب الانتخابات الرئاسية

أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة رسميًا الدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي

أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة رسميًا الدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي يوم الأحد 15 آذار - مارس 2026، موضحًا أن الدعوة الرسمية ستُنشر خلال الأيام المقبلة وفق المهل المنصوص عليها في النظام الأساسي، وبما يتضمن الجدول الزمني الكامل وتفاصيل العملية الانتخابية.
وتضع الخطوة النادي أمام مرحلة إدارية حساسة، إذ تُعد انتخابات برشلونة استحقاقًا يتجاوز اختيار رئيس جديد، حيث يمكن بقاء جوان لابورتا، لارتباطها عادةً بتحديد أولويات الحوكمة وإدارة الملفات التجارية والتسويقية وتوجهات الاستثمار المرتبطة بتطوير مصادر الدخل، في وقت يزداد فيه ضغط "الاستدامة المالية" على كبار الأندية الأوروبية.
وفي السياق نفسه، صادق المجلس على تمديد رخصة مشاركة فريق كرة السلة للرجال في اليوروليج لمدة 10 مواسم، حتى موسم 2036-2037، مع تأكيد التزام النادي بالمنافسة في "أفضل المسابقات المتاحة".
وتحمل الخطوتان دلالة مزدوجة، فتح المسار الانتخابي على مستوى الرئاسة، مقابل تثبيت مسار شراكة رياضية كبرى في كرة السلة، بما يعكس محاولة لإبراز قدر من الاستقرار المؤسسي بالتوازي مع دخول النادي موسم حملات وبرامج انتخابية يُنتظر أن تتنافس على سردية الحوكمة، إدارة الموارد، وتعظيم العوائد.


ريال مدريد يعتلي قمة الإيرادات عالمياً
باو كوبارسي "طفل برشلونة المدلل"

