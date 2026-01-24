فيديو - تشافي سيمونز وقصة جدّته مع مرض ألزهايمر

سلّط نادي الضوء على جانب إنساني مؤثر في حياة لاعب الفريق سيمونز، عبر فيديو ومادة رسمية تناولت رحلة جدّته مع مرض ألزهايمر، في إطار حملة توعوية لدعم المصابين بالخرف وعائلاتهم.

ونشر النادي، تقريرًا يشرح كيف انعكس تشخيص جدّته على اللاعب وعائلته، وكيف باتت "اللحظات الصغيرة" محورًا في طريقة تعاطيهم اليومية مع المرض، بعيدًا عن الضجيج المرتبط بالمباريات والنتائج.

واصطحب سيمونز جدّته في جولة داخل مركز تدريبات النادي "هوتسبير واي"، في زيارة أراد من خلالها مشاركة جزء من عالمه معها، والتأكيد على قيمة القرب الأسري حتى مع تراجع الذاكرة.

من جهة أخرى، أشار النادي إلى أنّ المبادرة التي أطلقها ترتبط بتعاون لدعم جمعية ألزهايمر ومؤسسة ، عبر نشاطات مجتمعية محلية تهدف إلى إشراك المصابين بالخرف في فعاليات بسيطة وتحسين جودة حياتهم.







