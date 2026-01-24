الأخبار
فيديو - اعتداء صادم على حكمة شابة

كرة القدم

2026-01-24 | 00:42
فيديو - اعتداء صادم على حكمة شابة

حادثة عنف أثارت جدلًا واسعًا

شهدت مباراة ضمن بطولة هواة تُعرف باسم "كوبا بوترييرو" في مدينة باهيا بلانكا في الأرجنتين، حادثة عنف أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تحوّل التوتر داخل الملعب إلى اعتداء على حكمة المباراة، في واقعة أعادت فتح ملف حماية الحكّام في مسابقات الهواة.
ووفق تقارير إعلامية أرجنتينية، وقعت الحادثة خلال مواجهة إقصائية جمعت كوبراتيفا ليبرتاد ولا باندا ديل موي، عندما اقتحم عدد من الأشخاص أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة وسط فوضى وتدافع حول طاقم التحكيم. 
وبحسب المصادر نفسها، تعرضت الحكمة فيكتوريا كروز (20 عامًا) لاعتداء بدني أثناء محاولتها إدارة الموقف، قبل أن يتدخل عدد من اللاعبين لفض الاشتباك وإبعاد المتورطين.
كما أُصيب لاعب يُدعى رودريغو أورتيغا (24 عامًا) أثناء محاولته حماية الحكمة واحتواء الفوضى، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية، فيما حضرت الشرطة إلى موقع الحادثة وفتحت تحقيقاً لتحديد المسؤوليات. 



