فيديو - اعتداء صادم على حكمة شابة

AGREDIERON A UNA MUJER ÁRBITRO EN UN PARTIDO DE FÚTBOL AMATEUR



Una árbitra de 20 años y un jugador de 24 fueron atacados durante un partido Copa Potrero entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy. Personas ingresaron a la cancha y golpearon a ambos, lo que obligó a… pic.twitter.com/ZhZ8I6xYUa — Clarín (@clarincom) January 20, 2026

شهدت مباراة ضمن بطولة هواة تُعرف " بوترييرو" في مدينة باهيا بلانكا في ، حادثة عنف أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تحوّل التوتر داخل الملعب إلى اعتداء على حكمة المباراة، في واقعة أعادت فتح ملف حماية الحكّام في مسابقات الهواة.ووفق تقارير إعلامية أرجنتينية، وقعت الحادثة خلال مواجهة إقصائية جمعت كوبراتيفا ليبرتاد ولا باندا ديل موي، عندما اقتحم عدد من الأشخاص أرضية الملعب في الدقائق وسط فوضى وتدافع حول طاقم التحكيم.وبحسب المصادر نفسها، تعرضت فيكتوريا (20 عامًا) لاعتداء بدني أثناء محاولتها إدارة الموقف، قبل أن يتدخل عدد من اللاعبين لفض الاشتباك وإبعاد المتورطين.كما أُصيب لاعب يُدعى رودريغو أورتيغا (24 عامًا) أثناء محاولته حماية الحكمة واحتواء الفوضى، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية، فيما حضرت الشرطة إلى موقع الحادثة وفتحت تحقيقاً لتحديد المسؤوليات.